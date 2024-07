Stéphane Gombauld passe de Sassari à Reggio d’Émilie

Stéphane Gombauld (2,05 m, 27 ans) change de club en Italie, en signant à Reggio d’Émilie. Parti à Sassari en 2023, l’intérieur français a réalisé une saison plutôt satisfaisante en Série A (10,5 points à 68,3% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds en moins de 20 minutes sur 39 rencontres).

✍️ Il pivot francese, nell'ultima stagione protagonista in Serie A ed in BCL con la Dinamo Sassari, è un nuovo giocatore della UNAHOTELS Reggio Emilia!

L’ancien joueur du SLUC Nancy va ainsi continuer à évoluer en Serie A mais aussi en BCL puisque son nouveau club, s’est qualifié pour le tour principal de la Ligue des Champions.

« Nous parlons d’un garçon qui connaît déjà la Série A, a commenté le coach Dimitrios Priftis. Il sera le partenaire de (Mouhamed ) Faye au poste 5 et je pense que c’est un duo bien complémentaire : Stéphane est un joueur athlétique, bon en pick and roll et très efficace, en transition. Je pense qu’il peut bien fonctionner avec nos extérieurs et peut nous aider. Nous devrons évidemment bien travailler avec le reste du groupe pour que cela soit possible. »