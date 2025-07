À regret, la JDA Dijon laisse filer Christian Sengfelder en Allemagne

Christian Sengfelder laisse un très bon souvenir à la JDA Dijon, qui n’a pas pu le retenir. Érigé en “priorité absolue pour tout le club de le garder” comme le disait Laurent Legname au Bien Public début juin, l’intérieur allemand n’était pas contre l’idée de rester en Côte d’Or mais la possibilité d’un projet familial était plus séduisante. C’est donc à Ulm que l’international allemand va renouer avec ses racines, où il s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

𝙐𝙉𝘿 𝙀𝙎 𝙃𝘼𝙏 𝙕𝙊𝙊𝙈 𝙂𝙀𝙈𝘼𝘾𝙃𝙏 🎯 Chris Sengfelder ist endlich ein Uuulmer! 💥 𝘞𝘪𝘭𝘭𝘬𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘍𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺! 🤝 👉 Zur kompletten News: https://t.co/0AavS5E4kj#uuulmer #weareone | 📷 DBB pic.twitter.com/s4u5oXI1zr — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) July 2, 2025

« Ulm était le club que je souhaitais absolument rejoindre »

La saison de Chris Sengfelder (2,03 m, 30 ans) à Dijon pourrait bien être l’exception de sa carrière. À désormais 30 ans, ce fut la première fois qu’il évoluait hors de l’Allemagne, à l’exception de ses cinq saisons en NCAA lors de sa formation (Fordham et Boise State). Pour une belle réussite : en 30 matchs de Betclic ELITE, il a compilé 11,3 points à 53% aux tirs dont 40% à 3-points, avec 4,3 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne (statistiques similaires en FIBA Europe Cup). L’intérieur était ainsi le 3e meilleur marqueur et le 2e rebondeur de la Jeanne d’Arc.

Loué pour son état d’esprit et son professionnalisme, Christian Sengfelder va donc désormais évoluer à Ulm, après avoir joué pour Braunschweig, Bamberg et Bonn en Bundesliga. Il y découvrira l’EuroCup, après avoir joué en BCL et en FIBA Europe Cup. « Ulm était le club que je souhaitais absolument rejoindre, car il combine tout ce qui est important pour moi : des ambitions sportives, un développement individuel, des supporters formidables et la proximité de ma famille », indique le joueur dans le communiqué du club.