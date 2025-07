Cholet Basket entre également dans la danse pour Vitalis Chikoko

Vitalis Chikoko semble décidément courtisé en cette intersaison 2025. Alors que Saint-Quentin était sur le dossier selon nos informations, sans toutefois parvenir à un accord, voilà que Cholet entrerait dans le jeu pour attirer l’intérieur zimbabwéen. Selon Ouest-France, l’ex-pivot de la SIG Strasbourg est sur les tablettes du club des Mauges.

L’attrait d’une Coupe d’Europe pour Cholet

Pour remplacer Bastien Vautier, Cholet Basket le fera-t-il avec un autre pivot aux mains soyeuses, Vitalis Chikoko (2,10 m, 34 ans) ? Cela pourrait en tout cas être la volonté de CB selon le quotidien local. D’autant qu’au niveau des arguments pour convaincre le vétéran en LNB (9 saisons au compteur), le club des Mauges en possède un de taille par rapport à Saint-Quentin par exemple : la participation à une Coupe d’Europe, la BCL en l’occurence.

La saison dernière, Vitalis Chikoko a joué pour la SIG Strasbourg, un temps coaché par Laurent Vila, ancien technicien de Cholet et qu’il avait également côtoyé à l’Élan Béarnais. En 25 matchs de championnat avec le club alsacien, il tournait à 8,9 points à 67% aux tirs et 4,7 rebonds en 19 minutes de jeu en moyenne. L’ancien joueur de Dijon et Boulogne-Levallois n’est plus aussi dominant que lors de ses premières années en France mais peut encore rendre de bons services, à Cholet par exemple.