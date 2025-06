Avec Schwartz, Boucaud et Oniangue, l’effectif de Saint-Quentin se dessine en attendant Chikoko

Après avoir enregistré une vague de départs, dont ceux de William Pfister et Jerome Robinson, dans la foulée de Julien Mahé, le SQBB a annoncé la poursuite de sa collaboration avec plusieurs joueurs : Loic Schwartz, Lucas Boucaud et Giovan Oniangue seront toujours saint-quentinois la saison prochaine, sous les ordres de Philippe Da Silva.

Pour Lucas Boucaud (1,88 m, 24 ans), la saison prochaine sera sa cinquième dans l’Aisne, lui qui est arrivé en 2021 en provenance d’Angers, lorsque le SQBB était encore en Pro B. Comme son club, le meneur de jeu a beaucoup grandi sous Julien Mahé. Après un beau premier exercice en Betclic ELITE en 2023-2024 (8,1 points, 1,7 rebond et 5,7 passes décisives de moyenne), le club l’avait prolongé l’été dernier jusqu’en 2026, malgré sa blessure au dos qui nécessitait une opération. La saison dernière a été plus poussive pour son retour : 2,9 points, 1 rebond et 1,8 passe décisive en 12 minutes de moyenne seulement. À 24 ans, Lucas Boucaud s’affirme comme un joueur déjà expérimenté, revanchard, tout en restant un joueur à développer encore et à responsabiliser.

De la stabilité malgré la transition

Giovan Oniangue (1,98 m, 34 ans) honore lui aussi sa dernière année de contrat qui le lie au SQBB. Leader vocal du SQBB depuis un an, l’ailier congolais apporte une plus-value psychologique à son équipe, en plus de ses 8,9 points, 2,5 rebonds, et 1,1 passe décisive en 26 minutes de jeu. Le vainqueur de la coupe de France 2024 avec Dijon sera toujours là en 2025-2026, pour encadrer une équipe bouleversée.

Autre pilier du vestiaire, Loic Schwartz (1,96 m, 32 ans) était en fin de contrat cet été. L’arrière belge prolonge d’une saison avec le SQBB, où il est d’abord arrivé comme pigiste médical lors de la saison du titre en Pro B. Petit à petit, le Belgian Lion est devenu un repère, au même titre que Oniangue, tout en apportant 5,1 points, 2,1 rebonds et 1,1 passe décisive sur ses 27 matchs de Betclic ELITE cette saison. La présence de ces deux joueurs d’expérience dans l’effectif aura une grande importance dans cette phase de transition.

Outre ses joueurs déjà présents, le club de l’Aisne aimerait voit arriver un autre vétéran référencé du championnat français : Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans). Si aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les deux parties, le SQBB verrait d’un bon œil l’arrivée de l’intérieur zimbabwéen, aux 9 saisons en LNB, dans la raquette saint-quentinoise. Sous le maillot de Strasbourg, le MVP de la finale de Coupe de France 2024 (remportée avec Oniangue) apportait 8,9 points à 67% aux tirs et 4,7 rebonds en 19 minutes de jeu en moyenne, malgré des problèmes physiques récurrents.