Hugo Marin-Birkener rejoint l’Aurore Vitré pour se relancer

Hugo Marin-Birkener (1,99 m, 22 ans) rejoint l’Aurore Vitré Basket pour la saison 2025-2026. Une nouvelle étape pour le jeune ailier passé par le centre de formation de la JDA Dijon, désireux de gagner en responsabilités et de s’installer durablement au niveau NM1.

De Berck à Vitré : une volonté de rebond

Lors du dernier exercice, Hugo Marin-Birkener évoluait à Berck Rang du Fliers en NM1, où il a disputé 33 rencontres pour des moyennes de 2,8 points, 1,2 rebond et 0,6 passe décisive en moins de 10 minutes par match. En fin de saison, il a vu son rôle évoluer avec près de 15 minutes de jeu et 5 points de moyenne sur les quatre dernières sorties.

« La saison dernière n’a pas été facile pour moi, mais je compte bien me relancer et tout donner sous ce maillot. », déclare l’intéressé dans le communiqué officiel du club. « Je suis très attaché à la Bretagne, j’y ai vécu plusieurs années et j’ai de la famille dans la région. Le projet de Vitré, les valeurs que le coach veut nous inculquer, tout cela me parle. »

PROFIL JOUEUR Hugo MARIN-BIRKENER Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 199 cm Âge: 22 ans (29/04/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 2,8 #318 REB 1,2 #321 PD 0,6 #323

Un retour attendu par le coach Fabien Calvez

L’entraîneur de Vitré, Fabien Calvez, se réjouit de cette arrivée : « Hugo est un joueur que je suivais déjà pendant son cursus espoirs à Dijon. C’est un poste 3 très adroit, gros travailleur, avec un super état d’esprit. »

L’Aurore Vitré poursuit donc sa construction estivale avec l’ambition d’allier jeunesse, potentiel et identité locale. À 22 ans, Hugo Marin-Birkener espère s’y imposer et franchir un nouveau cap dans sa carrière professionnelle.