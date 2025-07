Toujours en ELITE 2, Gaétan Meyniel retrouve de nouveau un club du Nord de la France

À l’exception de sa pige de quelques mois à Blois en fin de saison dernière, Gaétan Meyniel avait pris ses quartiers dans le Nord de France depuis quelques années maintenant. Le jeune meneur de jeu va renouer avec cela, après l’officialisation de sa signature à Denain pour l’exercice 2025-2026.

𝐆𝐚𝐞́𝐭𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐲𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 ! ❤️ Passé par Lille, Le Portel et plus récemment Blois, le meneur français fait son retour dans le Nord et s’engage avec Voltaire 🔥 Bienvenue, Gaétan ! 🐉 🗞️ https://t.co/dtem1Pdo6L pic.twitter.com/2ybexiDXdK — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) July 3, 2025

Denain après Lille et Le Portel

C’est dans le Nord, lors d’un passage remarqué à Lille entre 2022 et 2024, que Gaetan Meyniel (1,89 m, 24 ans) a pleinement lancé sa carrière en LNB. Formé à la Chorale de Roanne, il avait été recruté par Maxime Bézin au LMB après deux bonnes saisons en NM1, à la JSA Bordeaux puis à Avignon – Le Pontet.

Après deux jolis exercices au palais des sports Saint-Saveur (8,5 points et 4,4 passes décisives de moyenne en 2023-2024), le meneur de jeu a connu une belle promotion non loin de là, au Portel. Mais après avoir connu un rôle limité à l’ESSM (15 matchs, 1,4 point de moyenne), le natif de Chartres avait décidé de se relancer à Blois en seconde partie de saison, où il a démontré son utilité en ELITE 2 : 6,8 points à 41% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 3,9 passes décisives en 20 rencontres.

PROFIL JOUEUR Gaetan MEYNIEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (15/07/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 1,4 #220 REB 1,3 #195 PD 2,1 #76

Un duo français, ainsi que d’ex-Lillois, à la mène

« Gaétan est le profil de joueurs que l’on aime ici, à Denain », indique Mehdi Chalah, le manager général de Denain dans le communiqué du club. « Meneur rapide, bon passeur, gros défenseur, joueur agressif tout terrain, il viendra nous apporter beaucoup d’intensité sur le poste 1. »

Denain crée (et même reforme) des duos pour composer sa ligne arrière. Gaétan Meyniel sera notamment associé à un autre jeune joueur français, Romain Parmentelot, ainsi qu’à un ex-partenaire lillois, Marcos Suka-Umu, champion de Pro B avec Boulazac.