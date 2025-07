Jonas Valanciunas – Mathias Lessort, le futur duo de pivots de choc au Panathinaikos ?

Coup de théâtre dans la NBA ! Jonas Valanciunas (2,11 m, 33 ans), récemment échangé des Sacramento Kings aux Denver Nuggets, envisage sérieusement de quitter les États-Unis pour rejoindre le Panathinaikos Athènes. Le pivot lituanien de 33 ans aurait même donné son accord verbal au club grec, selon plusieurs sources.

A source close to the situation tells us that Jonas Valanciunas has verbally agreed to sign in Europe and is expected to land in Athens tomorrow morning. He is also willing to give up the full amount owed by the Nuggets to leave the NBA. More info: https://t.co/Mv1oPVaGEE pic.twitter.com/sQd76Z12ST

— League Alerts (@LeagueAlerts) July 4, 2025