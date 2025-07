Officiel : le Paris Basketball signe un joueur de l’Anadolu Efes

Le Paris Basketball continue de bâtir son effectif pour défendre son titre de champion de France. Le club de la capitale a officialisé ce vendredi 4 juillet l’arrivée de Derek Willis (2,05 m, 30 ans), ailier-fort américain qui s’engage pour deux saisons. Cette 5e recrue fait suite aux arrivées de Allan Dokossi, Joël Ayayi et Jeremy Morgan, ainsi que de l’ancien joueur du CSKA Moscou, Amath M’Baye.

WELCOME @derekxwillis !

Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée de Derek Willis en provenance de l’Efes Anadolu ! LET’S GO 💪 pic.twitter.com/zd63rKq8it — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 4, 2025

Un joueur expérimenté en EuroLeague

L’Américain, d’origine amérindienne par sa mère, débarque à Paris après deux saisons passées à l’Anadolu Efes en Turquie, où le Français Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) vient tout juste de prolonger. Il a disputé l’EuroLeague dans la peau d’un joueur de rotation. La saison dernière, Derek Willis a compilé des moyennes de 3,1 points et 2,4 rebonds en 11 minutes de temps de jeu par match.

Sorti de l’université de Kentucky en 2017, Willis a d’abord fait ses armes en G-League avec Grand Rapids avant de s’expatrier en Europe. Son parcours l’a mené en Allemagne (Göttingen, Ulm), en Italie (Brindisi, Venise) et en Espagne (Badalona), avant son passage remarqué à Istanbul.

Une paire d’ailiers-forts M’Baye – Willis

Derek Willis apporte à Paris Basketball sa taille, sa capacité à jouer loin du panier et sa présence physique. Son principal atout est également son adresse extérieure (40% sur plus de deux tentatives à 3-points par match). Sur son poste, il fera équipe avec Amath M’Baye, un autre ancien d’Anadolu Efes, récemment recruté par le club de la capitale.

Cette cinquième recrue vient compléter un mercato déjà actif du Paris Basketball, après les signatures d’Allan Dokossi (ex-Dijon), et de deux anciens de la JL Bourg, Joël Ayayi et Jeremy Morgan. Avec Francesco Tabellini nommé nouvel entraîneur principal, Paris Basketball dessine les contours d’un effectif capable de rivaliser sur tous les fronts la saison prochaine.