Officiel : 17 ans après, Amath M’Baye est de retour en France, à Paris !

Voilà donc le rookie français le plus intrigant de la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE ! Alors qu’il fêtera ses 36 ans en décembre, Amath M’Baye (2,05 m) va découvrir le championnat de France avec le Paris Basketball, qui a officiellement confirmé sa signature ce mercredi.

WELCOME AMATH M’BAYE!

Le Paris Basketball est fier d’accueillir l’ailier fort, international français, en provenance du CSKA Moscou ! LET’S GO 💪 pic.twitter.com/6UKy2NlK7H — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 2, 2025

Passé par la NCAA, le Japon, l’Italie, la Turquie et la Russie depuis ses débuts professionnels en 2013, Amath M’Baye a pourtant déjà gagné un trophée en LNB. C’était sous les couleurs du STB Le Havre, avec qui il a été sacré champion de France Espoirs en 2008, avant de s’envoler vers les États-Unis.

Double médaillé avec l’équipe de France (le bronze à la Coupe du Monde 2019 et l’argent à l’EuroBasket 2022), l’intérieur aux 43 sélections sort de deux saisons pleines avec le CSKA Moscou. En tenue lors de 105 des 107 matchs possibles (11,5 points, 3,4 rebonds et 1,8 passe décisive), il a signé un doublé en VTB League et été All-Star en 2024.

Avec les remerciements du CSKA Moscou

« Amath est arrivé à Moscou avec le statut de joueur majeur d’EuroLeague », l’a remercié Andrey Vatutin, le président du CSKA Moscou. « Et malgré son âge avancé pour un athlète professionnel, il a continué à faire preuve d’un très haut niveau et d’une large palette de compétences, peu communes pour les joueurs de son poste. Au-delà de ses qualités techniques, Amath se distingue par son esprit combatif, allié à une grande gentillesse et une nature chaleureuse. Sans exagération, il a été un élément clé dans la construction de l’alchimie au sein de notre vestiaire. Ce n’est pas un hasard si les équipes dans lesquelles il a évolué ont remporté trois titres nationaux consécutifs — en comptant l’Efes en 2023. Il va nous manquer, mais en même temps, nous sommes heureux qu’Amath fasse son retour en EuroLeague. »

Deuxième recrue officielle du Paris Basketball après Allan Dokossi, le Bordelais sera la caution expérience du club de la capitale en EuroLeague. Avec Milan et l’Anadolu Efes Istanbul, il compte 63 matchs à son compteur personnel dans la compétition reine (6,6 points et 2,4 rebonds). Paris devrait désormais prochainement annoncer les arrivées des anciens bressans Joël Ayayi et Jeremy Morgan.