Le vétéran des Celtics face à un choix crucial

Al Horford se trouve à la croisée des chemins. Après 18 saisons en NBA et un titre remporté avec Boston en 2024, le vétéran de 39 ans n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Selon Brian Windhorst d’ESPN, trois options s’offrent au Dominicain : rejoindre les Warriors, signer avec les Lakers ou tout simplement raccrocher les baskets.

REPORT: Along with deciding between the Warriors and Lakers, Al Horford is considering retirement, h/t @RealGM pic.twitter.com/ouuksyl8E0

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 3, 2025