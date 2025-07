Bradley Beal vers un buyout à Phoenix après l’échec du Big Three avec Kevin Durant et Devin Booker

Après avoir échangé Kevin Durant aux Houston Rockets, les Phoenix Suns explorent désormais la possibilité d’un buyout avec Bradley Beal. Selon The Arizona Republic, la franchise de l’Arizona discute activement d’un rachat de contrat avec l’arrière de 32 ans, qui dispose encore de deux années à 110 millions de dollars.

Cette solution représenterait un tournant majeur pour les Suns, qui cherchent à se restructurer après l’échec de leur Big Three composé de Beal, Durant et Devin Booker. L’ancien joueur des Wizards n’a jamais retrouvé son niveau de Washington, passant de 22,1 points de moyenne en carrière avec les Wizards à 17,6 points lors de ses deux saisons à Phoenix.

Contrairement aux Milwaukee Bucks qui ont simplement coupé Damian Lillard en étalant ses 113 millions de dollars sur cinq ans, Phoenix fait face à des obstacles supplémentaires. Les Suns ont déjà utilisé la « stretch provision » pour Nassir Little et EJ Liddell, représentant 3,8 millions de dollars de masse salariale la saison prochaine.

Cette situation limite leur marge de manœuvre, car les règles NBA stipulent que les salaires « stretchés » ne peuvent dépasser 15% du salary cap, soit 23,2 millions de dollars. Pour respecter ce plafond, Phoenix devrait négocier un buyout d’au maximum 97 millions de dollars, obligeant Beal à renoncer à au moins 14 millions de dollars.

DEVELOPING — The Suns are discussing a possible buyout with Bradley Beal, per @DuaneRankin. pic.twitter.com/9KvDupjgpU

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 3, 2025