Officiel : Maxence Lemoine (SIG Strasbourg) envoyé en prêt en ELITE 2 au Stade Rochelais

Maxence Lemoine découvrira l’ELITE 2 avec le Stade Rochelais à la rentrée prochain. Le prêt du jeune arrière de la SIG Strasbourg à La Rochelle a été acté par les deux formations.

🔏 Oh 𝘆𝗲𝗮𝗵 ! Meneur à fort potentiel – auteur d'un dernier exercice remarquable avec la @sigstrasbourg (dans les deux championnats) – 𝗠𝗮𝘅𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 arrive en prêt pour une saison ! 😍#BienvenueMaxence | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) July 3, 2025

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Strasbourg, qui n’était pas en mesure de lui garantir un vrai rôle dans la rotation de Janis Gailitis en 2025/26, Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) va ainsi pouvoir prouver sa valeur à l’échelon inférieur. Prenant part à 23 matchs avec la SIG la saison dernière, le natif de l’Yonne avait cependant vu son rôle drastiquement diminué après le départ de Laurent Vila (21 apparitions avant, 2 après). Déjà beaucoup trop fort pour le championnat Espoirs (20 points à 42% et 7,5 passes décisives de moyenne), Maxence Lemoine va désormais pouvoir s’aguerrir dans l’une des meilleures deuxièmes divisions d’Europe.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 18 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 20 #5 REB 3,3 #91 PD 7,5 #2

Une grosse satisfaction pour Germain Castano

« C’est un projet qui me correspond parfaitement et qui va pouvoir m’accompagner dans ma progression, en me donnant des responsabilités« , indique le joueur dans le communiqué du Stade Rochelais. Son futur entraîneur Germain Castano est lui aussi très enthousiaste à l’idée de coacher Maxence Lemoine. « C’est une grosse satisfaction, il y avait beaucoup de clubs intéressés », indique le technicien. « C’est un jeune joueur avec un potentiel de haut niveau, un vrai meneur de formation qui va pouvoir couvrir également le poste 2. Maxence a une grosse qualité de tir et de création de jeu, il a aussi un super état d’esprit de compétiteur. »

À La Rochelle, Maxence Lemoine sera notamment associé sur les lignes arrières à un autre joueur de Betclic ELITE prêté par son club : Yannis Allard de Nanterre 92. Le secteur est complété par Robert Ford III, ainsi que le capitaine Gaetan Clerc.