Les Clippers veulent « désespérément » que Nicolas Batum revienne pour une dernière saison

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait penser que Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) arrêterait sa carrière à l’été 2024, après les Jeux Olympiques. Mais voilà que le vétéran normand repousse de plus en plus la fin. Et à juste titre, quand on voit ses performances avec les Clippers cette saison. Il fut le cinquième homme le plus utilisé par la franchise angelino sur ces playoffs, et l’un de ceux qui a eu le plus d’impact positif quand on observe les statistiques avancées. Si bien que les dirigeants voudraient absolument le garder dans l’effectif pour la saison prochaine.

PROFIL JOUEUR Nicolas BATUM Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 36 ans (14/12/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 4,1 #416 REB 2,9 #322 PD 1,2 #338

Run it back ?

C’est en tout cas ce qu’a dit Lawrence Frank, président des opérations basket de la franchise. Lors des traditionnelles interviews de fin de saison après l’élimination au dramatique Match 7 contre Denver, celui-ci a déclaré que les Clippers « veulent désespérément que Nico revienne la saison prochaine, à 1000%, et espèrent qu’il pense pareil », comme rapporté par le journaliste Tomer Azarly. Batum possède en effet une player option à 4,9 millions de dollars pour la saison 2025/26. La deadline pour celle-ci est le 29 juin.

Son contrat de deux ans signé en 2024 lui a accordé ce privilège de pouvoir choisir le destin de sa dernière saison. Car il compte bien prendre sa retraite l’été prochain, comme il l’avait expliqué à Basket Session en début d’année : « J’ai signé pour deux ans, et ce sera mon maximum. Je ne jouerai pas au-delà de 2026, c’est clair. »

Mais celui qui vivra sa 18e saison a techniquement le choix de signer où il veut. L’été dernier, après son passage à Philadelphie, il avait reçu 17 offres en NBA avant de finalement signer son retour à Los Angeles. Après une saison et des playoffs parfaits en tant que glue-guy à plus de 40% à 3-points, les offres devraient encore être nombreuses. Les Clippers, qui veulent retenter leur chance l’année prochaine avec le même socle (James Harden, Kawhi Leonard, Norman Powell, Ivica Zubac) tiennent la corde. Ces derniers ont une « haute estime » du Français, comme indiqué par l’insider de la franchise Law Murray pour le New York Times. D’autant plus que la famille du Français est installée à Los Angeles.

Lawrence Frank’s end of season press conference is a wrap. James Harden and Nicolas Batum’s player options are top of the list, but Clippers essentially expect to have the same core back next season with some tweaks via trade and/or free agency. — Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 5, 2025

Encore des cases à cocher

À 36 ans, Batum a encore à offrir. Maintenant libéré de la charge physique que sont les étés avec l’équipe de France, il peut se consacrer à la préparation d’une saison NBA. Cette saison, il a disputé 78 matchs – le troisième plus haut total pour un joueur de 36 ans et plus derrière Chris Paul et Brook Lopez. Son temps de jeu a même été augmenté en playoffs, n’hésitant pas à se lancer dans des presses tout-terrain sur les porteurs de balle des Nuggets. Ce qui lui a valu les compliments de ses adversaires Jamal Murray et Nikola Jokic.

Le Français en a encore sous la pédale. Toujours selon le New-York Times, il aurait même pour objectif de dépasser Peja Stojakovic dans la liste des Européens les plus prolifiques de l’histoire à 3-points. Un classement dont il figure en troisième position avec 1750 tirs primés, derrière les 1760 du Serbe et les 1982 de Dirk Nowitzki. Sa place en bout de chaîne dans le système de jeu de Tyronn Lue semble approprié pour cela. Au vu de sa relation avec le coach américain, il serait logique de le voir prendre sa retraite aux Clippers. Même si sa quête de bague pourrait aussi l’amener à signer chez un contender.