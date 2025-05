Fin de saison pour Batum et les Clippers, qui explosent complètement au Game 7 contre Denver

Il était difficile d’anticiper un tel scénario. Au bout d’une série intense avec trois matchs décidés à moins de 3 points d’écart, le Match 7 tant attendu entre Nuggets et Clippers a viré à la déconvenue. Alors qu’on attendait les Clippers reboostés après un Match 6 de haute volée de leur part (111-105), ces derniers ont tout simplement complètement explosé (défaite 120-101). De quoi rappeler de mauvais souvenirs à cette franchise malheureusement abonnée à la loose.

72-40 au total dans les 2e et 3e quart-temps

Dans l’ensemble, les Clippers ont proposé un jeu arrêté en attaque et ont été trop passifs dans trop de domaines de jeu, comme le rebond (36 à 45, avec 11 offensifs laissés aux Nuggets). Architectes de ce désastre : un James Harden décidément peu à l’aise dans les Matchs 7 (0 victoire pour 3 défaites, 12,6 points de moyenne à 27,8% aux tirs sur ses trois derniers) et qui a refusé de s’adresser aux médias après le match, un Ivica Zubac sans aucun impact, et des role-players peu inspirés. La tactique des Nuggets de laisser les non-shooteurs seuls (Derrick Jones Jr et Kris Dunn notamment) a aussi fonctionné.

MAKE IT A 15-0 DENVER RUN AFTER THIS TWO-WAY SEQUENCE 🤯 pic.twitter.com/aS9MlSPhD2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 4, 2025

Tandis que de l’autre côté du terrain, les champions 2023 ont régalé leur public. Notamment au retour des vestiaires, où ils ont infligé un 15-0. Six joueurs des Nuggets ont dépassé les 14 points, ce qui n’était… jamais arrivé pour une équipe dans un Match 7. Nikola Jokic – écarté avec 5 fautes – n’a même pas eu besoin de forcer son talent, terminant avec 16 points à 6/14, 10 rebonds et 8 passes décisives. En face, les Clippers complètement perdus ont manqué de leaders vocaux pour se révolter. L’écart est allé jusqu’aux 33 points, avant que les joueurs de bout de banc ne rattrapent le désastre en toute fin de match. Un laisser-aller rare dans un Match 7 décisif.

Batum n’est pas venu à la rescousse

De son côté, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a forcément pâti de la mauvaise énergie de l’équipe. Lui qui a besoin de joueurs stars au niveau à ses côtés pour jouer dans les espaces a fait une bonne première période, puis plus rien après, à l’image de son équipe. Il termine avec 3 points à 1/3 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 28 minutes. Envoyé en défense sur les meneurs Jamal Murray et Russell Westbrook, il a eu quelques belles séquences défensives et a aussi fait beaucoup d’aides pour pallier les difficultés de ses coéquipiers. Inséré dans le cinq majeur au retour des vestiaires, il a subi le run des Nuggets, d’où son plus/minus de -27.

C’est la troisième année de suite que les Clippers perdent au premier tour de playoffs. La franchise de Los Angeles n’a atteint qu’une fois les finales de conférence, et jamais les finales NBA en 55 ans d’histoire. De leur côté, les Nuggets retournent en demi-finale de conférence. Une rédemption après le Match 7 perdu la saison dernière contre Minnesota. Ils affronteront les leaders de l’Ouest, le Thunder, dans une affiche qui s’annonce de haut niveau. Et n’auront que 48 heures de repos face à un adversaire qui a fini sa série depuis plus d’une semaine.