Nicolas Batum décisif pour aider les Clippers à forcer un Game 7 !

Clippers et Nuggets vont nous offrir le premier Game 7 de ces playoffs NBA 2025 ! Denver n’a pas réussi à conclure à sa première opportunité, battu sur le score de 111 à 105 à l’Intuit Dome ce vendredi 2 mai. Après avoir livré son plus petit match de la série dans la défaite au Game 5, Nicolas Batum a une nouvelle fois démontré qu’il était bien l’un des facteurs X de Los Angeles sur cette série, avec un Game 6 très complet.

Harden – Leonard les stars de LA, Batum le joueur de l’ombre

Emmené par un grand duo Harden – Leonard (55 points à eux deux), les Clippers ont réussi à s’offrir un match décisif au prix d’un bel effort dans cette 6e rencontre de la série. Si le meneur gaucher a été étincelant dans le 2e quart-temps (17 de ses 28 points), c’est surtout en seconde période que la franchise californienne a construit son succès. Bien lancée par les deux seuls paniers de Nicolas Batum (6 points), l’équipe de Tyronn Lue a souvent compté un écart de plus de 10 points dans le second acte. Los Angeles a résisté jusqu’au bout à une dernière tentative de retour des Nuggets, bien aidé par son facteur X Batum.

Le MVP du match ? « Un mec qui a marqué 6 points »

« Le MVP du match est un mec qui a marqué 6 points, l’impact de Batum a été phénoménal », saluait l’ex-technicien Stan Van Gundy, consultant pour ESPN. Car au-delà de son « modeste » apport au scoring, l’ex-capitaine des Bleus a abattu un travail complet, avec 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 34 minutes de jeu. Il a d’ailleurs réalisé un block décisif à l’entrée de la dernière minute de jeu sur Russell Westbrook.

Ainsi, Nicolas Batum a de nouveau livré un match dans la lignée de sa très bonne série : « J’essaye simplement d’apporter quelque chose, il ne faut pas que je sois en mode : OK, j’ai trouvé la solution », a relativisé l’ailier au micro de Théo Quintard, sur place pour Basket USA. « Ce sera à moi d’être encore plus dur et d’essayer d’être encore plus malin. »

Ainsi, les Los Angeles Clippers vont défier les Denver Nuggets dans un match 7 décisif le dimanche 4 mai (1H30) dans le Colorado. Le vainqueur de cette rencontre décisive défiera en demi-finale de conférence le Thunder d’Oklahoma City.