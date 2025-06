Masai Ujiri quitte les Raptors après 12 ans de collaboration

Masai Ujiri ne sera plus le président des Toronto Raptors. Selon ESPN et Shams Charania, le dirigeant nigérian de 54 ans et le groupe propriétaire Maple Leaf Sports & Entertainment ont décidé de se séparer d’un commun accord, alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat pour la saison 2025-2026.

Cette annonce intervient au lendemain de la conclusion de la Draft NBA et juste avant l’ouverture de la période des agents libres. Une temporalité qui souligne les changements stratégiques en cours chez les Raptors après une saison décevante à 30 victoires pour 52 défaites, manquant les playoffs pour la troisième année consécutive.

