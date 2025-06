Comme Domon, Evan Boisdur fait le choix de la NCAA : direction l’université de Grand Canyon

L’exode massif des jeunes prospects français vers la NCAA s’était calmé au mois de juin, après une vague de départs vers les États-Unis en mai dernier. Mais le championnat de France voit malheureusement pour lui encore un fort potentiel prendre son envol ailleurs qu’en Hexagone. En effet, Evan Boisdur (1,82 m, 19 ans), l’un des meilleur scoreurs en Espoirs ÉLITE, s’est engagé avec l’université du Grand Canyon, suivant la même voie qu’un autre jeune du BCM Gravelines-Dunkerque, Roman Domon (2,07 m, 19 ans), parti à Murray State.

2005-born French guard, Evan Boisdur, has committed to Grand Canyon, I’m told.

The bursty, dynamic Guadeloupean initiator was among the most productive players in French Espoirs this season — 21.7 PTS, 4.7 REB, 3.9 AST, 2.5 STL per game, while also earning some LNB Élite run. pic.twitter.com/7mfyqUIz3r

— Jon Chepkevich (@JonChep) June 27, 2025