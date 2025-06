La JL Bourg s’offre « un avion de chasse » avec Ricky Lindo

Ricky Lindo est l’un des nouveaux ailiers de la JL Bourg. Décrit comme « un avion de chasse » sur le plan athlétique par François Lamy, l’international panaméen, capable d’évoluer à l’intérieur, fera étalage de tout son panel physique dans l’Ain pour la saison 2025-2026.

🔴 𝐑𝐢𝐜𝐤𝐲 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐉𝐋 ! Dynamique et intense, Ricky (2m03 – 24 ans) a des qualités physiques impressionnantes et de basketteur extrêmement prometteuses ! 🪓 13,2 pts, 7,3 rbs, 2 pds et 1,1 contres cette saison 📝 https://t.co/pStz3IDok4 pic.twitter.com/IAN9oF7l4l — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 30, 2025

Sur les conseils de Bryce Brown

Recruté sur les conseils de Bryce Brown, ancien de la maison burgienne, Ricky Lindo est un ailier de formation qui s’est exporté sur un profil de poste 4-5 en Europe. Après cinq saisons universitaires entre Maryland et George Washington, le natif de la capitale fédérale des États-Unis a débarqué sur le Vieux Continent en Finlande.

À Kouvot, ce dernier a produit statistiquement avec quasiment un double-double de moyenne (17,5 points et 9,8 rebonds), ce qui lui a permis la saison dernière de signer en Israël dans la Winner League. Avec le Ness Ziona où il a côtoyé l’ancien shooteur de la Jeu, Bryce Brown, il a continué à bien performer avec 12,5 points à 49% aux tirs, 7,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 31 minutes de jeu en moyenne. En fin de saison, sur la série de playoffs au 1er tour perdue contre le Maccabi Tel-Aviv, formation d’EuroLeague, il a également aligné plus de 13 points et 8 rebonds de moyenne.

« Ricky, tout comme Darius, n’a pas été une recrue aisée, avec beaucoup de concurrence pour l’attirer », explique François Lamy dans le communiqué de la JL Bourg. « Il dispose d’un profil athlétique pour le plus haut niveau […] et nous percevons des qualités de basket que nous pensons pouvoir continuer à développer pour en faire un joueur d’élite. »

Un poste 4 qui glissera en 5

Le directeur sportif bressan ajouté que Ricky Lindo jouera « essentiellement au poste 4 », avec « la capacité de glisser en 5. » Une caractéristique de polyvalence qui s’inscrit dans la continuité du recrutement de la JL Bourg, avec le gros moteur d’Adrian Nelson, Adam Mokoka sur les postes d’arrière/ailier, tout comme Assemian Moularé sur les deux postes d’arrières.