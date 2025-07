Le Paris Basketball officialise sa première recrue, le Dijonnais Allan Dokossi

Comme attendu, Allan Dokossi rejoint le Paris Basketball. À 25 ans, l’ailier-fort va franchir une grande étape dans sa carrière en rejoignant l’EuroLeague. Il est la première recrue parisienne de l’intersaison 2025.

WELCOME ALLAN DOKOSSI ! 💥

Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée de l’ailier fort en provenance de Dijon ! LET’S GO 💪 pic.twitter.com/fWLBruQqcn — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 1, 2025

Retour dans sa ville

Une semaine après son titre de champion de France, le Paris Basketball a décidé de dégainer les annonces concernant son futur et plus précisément le prochain exercice 2025-2026. Après avoir officialisé son nouvel entraîneur Francesco Tabellini, ainsi que promu Julius Thomas comme associated head-coach, le club de la capitale a annoncé sa première recrue en la personne d’Allan Dokossi.

Allan Dokossi (2,05 m, 25 ans) vit ainsi un tournant dans sa carrière en rejoignant le Paris Basketball, où il essaiera d’apporter au mieux énergie, ses qualités athlétiques et sa polyvalence aux postes d’ailier-fort et pivot. Passé par le centre de formation du Mans puis révélé à Fos-sur-Mer, l’international centrafricain s’est très longtemps développé aux BYers avant de franchir un premier cap dans sa carrière en rejoignant Dijon en 2023. En Côte d’Or, il a découvert un contexte plus compétitif, jouant notamment la FIBA Europe Cup. En 28 matchs de Betclic ELITE cette saison avec Dijon, il a tourné à 6,4 points, 5,9 rebonds et 1,4 passe décisive en une vingtaine de minutes en moyenne. Sa production était à peu près similaire sur la scène européenne.

PROFIL JOUEUR Allan DOKOSSI Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 25 ans (14/12/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,7 #140 REB 6 #12 PD 1,4 #109

Un premier atout athlétique

À Paris, d’où il est natif, Allan Dokossi devra prouver qu’il peut évoluer au plus haut niveau, que ce soit sur le plan national ou européen, malgré quelques lacunes évidentes dans son jeu, comme le tir. Mais son explosivité, son sens du rebond et son côté athlétique pourrait faire des ravages dans la capitale, surtout si la formation parisienne conserve son style de jeu up-tempo des deux dernières saisons. Léopold Cavalière, première recrue du Paris Basketball à l’été 2024 et dont l’adaptation à l’EuroLeague posait question (10 minutes de jeu en moyenne), peut être un bel exemple à suivre pour Allan Dokossi.