Allan Dokossi annoncé au Paris Basketball pour la saison prochaine

Allan Dokossi (2,05 m, 25 ans) va jouer pour le club de sa ville natale, Paris, en 2025-2026. L’intérieur franco-centrafricain, qui évolue depuis 2023 à la JDA Dijon portera les couleurs du Paris Basketball la saison prochaine selon Stephen Brun, consultant pour DAZN.

Un renfort athlétique pour Paris

C’est lors de la diffusion du match aller du quart de finale de playoffs entre Paris et Dijon sur DAZN que Stephen Brun a lâché l’information : Allan Dokossi va rejoindre le Paris Basketball à l’intersaison. Une recrue de choix pour le club parisien, qui misera sur son énergie, ses qualités athlétiques et sa polyvalence aux postes d’ailier-fort et pivot.

PROFIL JOUEUR Allan DOKOSSI Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 25 ans (14/12/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,4 #145 REB 5,9 #13 PD 1,4 #109

Passé par le centre de formation du Mans puis révélé à Fos-sur-Mer, Dokossi est un joueur apprécié pour son impact défensif et sa capacité à faire les « petites choses » qui font gagner une équipe. En 28 matchs de Betclic ELITE cette saison avec Dijon, il tourne à 6,4 points, 5,9 rebonds et 1,4 passe décisive. En FIBA Europe Cup, il a affiché des moyennes proches : 5,4 points, 5,2 rebonds et 1,5 passe en 15 rencontres.

Arrivé à la JDA en juin 2023, le vainqueur de la Coupe de France 2024 s’est rapidement intégré à l’effectif bourguignon en apportant sa hargne des deux côtés du terrain. Mais c’est désormais dans la capitale que l’ancien joueur de Fos Provence poursuivra sa progression.

Le Paris Basketball, club majeur de Betclic ELITE engagé en EuroLeague, semble miser sur un profil à potentiel dans un effectif qui s’annonce largement renouvelé après le départ de nombreux joueurs majeurs. Avec Allan Dokossi, le club de la capitale ajoute un élément de plus pour contrôler le rebond.