Le Paris Basketball promeut Julius Thomas au statut d’entraîneur principal associé

Au lendemain de l’officialisation du nouvel entraîneur principal du Paris Basketball, Francesco Tabellini, le club de la capitale semble vouloir installer le technicien italien dans les meilleures conditions. Ainsi, il sera épaulé dans l’adaptation à son nouvel environnement par Julius Thomas. Assistant depuis deux saisons à Paris, l’Allemand a été promu entraîneur principal associé.

Julius Thomas reste avec nous et devient Coach Principal Associé ! ✨🤩 Son expérience et sa parfaite connaissance de l’environnement seront des atouts précieux dans cette nouvelle ère du Paris Basketball ! pic.twitter.com/H9jzyHrELL — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 1, 2025

L’un des rares assistants à rester

Julius Thomas est le nouvel associated head-coach du Paris Basketball. Un statut que l’on retrouve peu en Europe, mais qui est beaucoup plus courant aux États-Unis et en NBA, d’où l’anglicisme utilisé par le club pour annoncer la nouvelle. Il s’agit d’une petit promotion pour le technicien allemand, qui est également l’un des rares membres du staff technique parisien de la saison 2024-2025 à rester. L’entraîneur en chef Tiago Splitter est retourné en NBA comme assistant aux Portland Trail Blazers, Carles Marco est parti à La Corogne en LEB Oro, le départ de Stefan Ivanovic a été acté, reste à savoir quel sera l’avenir de Bienvenu Kindoki, présent au club depuis sa création en 2018.

Julius Thomas est arrivé à Paris en même temps que l’emblématique technicien finlandais, Tuomas Iisalo (qu’il a connu pendant deux saisons à Bonn), parti ensuite en NBA aux Memphis Grizzlies après une saison 2023-2024 parisienne très fructueuse (gain de la Leaders Cup et de l’EuroCup). Pas encore trentenaire (28 ans cette année), Julius Thomas est un jeune coach très prometteur, dont le nom circulait ailleurs qu’à Paris, pour prendre pleinement en main une équipe professionnelle. Finalement, il évoluera conjointement avec Francesco Tabellini pour essayer de garder Paris au sommet du championnat de France et dans les plus hautes sphères européennes;