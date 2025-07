Ty Jerome rejoint Memphis pour 28M$ sur trois ans

Après avoir brillé sous le maillot des Cleveland Cavaliers, Ty Jerome change d’air et rejoint les Memphis Grizzlies. Le meneur-arrière de 27 ans a paraphé un contrat de trois ans pour 28 millions de dollars, selon ESPN, devenant ainsi un renfort de choix pour la franchise du Tennessee.

Free agent guard Ty Jerome has agreed to a three-year, $28 million deal with the Memphis Grizzlies, with a player option in year three, sources tell ESPN. Kieran Piller and Mark Bartelstein of @PrioritySports negotiated the new deal with the Grizzlies. pic.twitter.com/guChFbO1BI

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025