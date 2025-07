Champagne Basket poursuit son recrutement pour la saison 2025-2026 avec la signature du pivot Laolu Oke. L’Américano-Nigérian, formé en NCAA, va jouer sa seconde saison professionnelle dans la Marne.

🚨 Laolu OKE nouveau joueur du Champagne Basket Le pivot de 2m03 agé de 24 ans, a effectué son cursus universitaire en NCAA avant de connaitre une première expérience européenne l’an passé en 1e division danoise au Randers Cimbria. Bienvenue Laolu ! 🖐 pic.twitter.com/vRQCzTD0HM — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) July 1, 2025

Laolu Oke vient compléter le secteur intérieur de Champagne Basket, déjà composé de Tidjane Keita, Maël Hamon-Crespin et Eddy Kayouloud. Formé en NCAA, le nouveau pivot champenois a notamment évolué dans la fac de Montana Grizzlies pendant deux saisons, où il fut capitaine lors de la dernière (6,3 points et 7,4 rebonds en 22 minutes de jeu en moyenne). Après ce long cursus universitaire aux États-Unis (2018 à 2024), Laolu Oke a pris la direction du Danemark pour lancer sa carrière professionnelle, à Randers. Il tournait en double-double de moyenne (14 points et 10 rebonds), avec une grosse efficacité (70% de réussite) et une belle activité défensive (1,2 interceptions et 0,9 contre).

« C’est un joueur avec un profil très performant sur le secteur défensif et au rebond », décrit son nouvel entraîneur, Vincent Dumestre. « C’est un pivot de petite taille mais avec de la mobilité, capable d’être performant sur le jeu de transition et je pense un vrai atout sur le jeu en pick & roll en attaque. Il est complémentaire avec les 3 autres big men que nous avons et aux vues de sa progression de carrière, nous pensons que c’est quelqu’un qui va continuer d’évoluer, de progresser et de monter en puissance. »

Américano-Nigérian, Laolu Oke est le premier joueur non JFL de l’effectif 2025-2026 de Champagne Basket.