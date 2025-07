Boulazac engage le meilleur passeur du championnat lituanien, Amit Ebo

Pour entourer sa paire d’arrières championne d’ELITE 2, Angelo Warner – Hugo Robineau, Boulazac Basket Dordogne a décidé de miser sur le meneur de jeu Amit Ebo. L’Israélien sort de deux saisons productives en Lituanie et s’est engagé pour l’exercice 2025-2026 avec le BBD.

🚨 𝑨𝒎𝒊𝒕 𝑬𝒃𝒐, 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒓𝒖𝒆 𝒅𝒖 𝑩𝑩𝑫 En provenance de Lituanie, le meneur israélien rejoint les rangs du Boulazac Basket Dordogne pour la saison 25/26 🔥 🗞️ Toutes les infos ➡️ https://t.co/2uGY2wRLLB#GoBBD pic.twitter.com/2JjTBugl6N — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) June 30, 2025

L’un des tops joueurs du championnat lituanien

À Boulazac, Amit Ebo va seulement connaître son 4e championnat national en carrière. À 25 ans, le meneur sort de deux belles saisons en Lituanie, à Nevėžis, qui a terminé 9e de LKL (sur 12). Meilleur passeur de la ligue lituanienne ces deux dernières saisons (8,5 passes décisives de moyenne au plus haut, pour 4,4 ballons perdus cependant), il était également le 8e meilleur marqueur de l’exercice 2024-2025 (16,4 points à 42% aux tirs dont 37% à 3-points).

Auparavant, Amit Ebo a exclusivement évolué dans son pays, en Israël. Passé par le Maccabi Tel-Aviv, il s’est surtout développé au 2e échelon du basket israélien, à Hapoel Ramat Gan et Ramat Hasharon. Il a également effectué une saison en Slovaquie, au MBK Rieker Komarno, où son profil de meneur adroit et distributeur s’est encore un peu plus affirmé (22 points et 4 passes décisives de moyenne sur 14 matchs).

La seconde recrue du BBD

« Meneur de jeu vif et adroit, Amit arrive en Dordogne avec tout ce qu’il faut pour enflammer le Palio », indique l’entraîneur Alexandre Ménard dans le communiqué du club. « Il vient, ainsi, prêter main forte à une ligne arrière déjà occupée par Hugo et Angelo, en attendant d’être complétée par un 4e joueur. » Amit Ebo est ainsi la seconde recrue de Boulazac pour son retour en Betclic ELITE, après l’intérieur français Essome Miyem. Le BBD a surtout prolongé ses cadres du superbe exercice en ELITE 2, avec Ousman Krubally, Angelo Warner ou encore Hugo Robineau.

