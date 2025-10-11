Recherche
Betclic Élite

Où regarder les 5 matchs de BETCLIC Elite ce samedi 11 octobre ?

Betclic ÉLITE - La Betclic ELITE continue ce samedi 11 octobre avec le multiplex de 18h puis l'affiche de 20h30 entre l'ASVEL et Le Mans. La plateforme DAZN, qui propose désormais tout le championnat de France de basket, a baissé le prix de son abonnement mensuel à 9,99 €.
00h00
Où regarder les 5 matchs de BETCLIC Elite ce samedi 11 octobre ?

DAZN diffuse ce samedi la suite de la 3e journée de Betclic ELITE avec 4 affiches à  partir de 18h. La plateforme, qui propose désormais toute la saison du championnat de France de basket, continue de renforcer sa place comme diffuseur majeur du basket européen.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Le multiplex DAZN de ce samedi 11 octobre 2025:

Betclic ELITE – Journée 3
10/10/2025
JSF Nanterre
91 89
CSP Limoges
11/10/2025
JLB Bourg-en-Bresse
LEP Le Portel
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
NAN Nancy
JDA Dijon
CHO Cholet
ASV ASVEL
MSB Le Mans
12/10/2025
BCM Gravelines
SIG Strasbourg
PAR Paris Basketball
ASM Monaco

Une offre basket de plus en plus complète

Déjà détenteur des droits de la Betclic ELITE, DAZN a récemment élargi son offre en acquérant les droits de la Liga Endesa pour les cinq prochaines saisons, ainsi que de la Copa del Rey et de la SuperCoupe espagnole. La plateforme se positionne ainsi comme le diffuseur de référence pour suivre les meilleurs clubs français et européens.

LIRE AUSSI

En France, DAZN a par ailleurs décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel à 9,99 € (avec engagement de 12 mois), une initiative qui vise à rendre le basket professionnel plus accessible.

Un duel toujours particulier entre l’ASVEL et Le Mans

Deux jours après sa défaite à Madrid, l’ASVEL retrouve la Betclic ÉLITE ce samedi soir face au Mans. Selon Le Progrès, Nando De Colo pourrait faire son retour, tandis que Melvin Ajinça reste incertain.

LIRE AUSSI
Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
