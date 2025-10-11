Où regarder les 5 matchs de BETCLIC Elite ce samedi 11 octobre ?

DAZN diffuse ce samedi la suite de la 3e journée de Betclic ELITE avec 4 affiches à partir de 18h. La plateforme, qui propose désormais toute la saison du championnat de France de basket, continue de renforcer sa place comme diffuseur majeur du basket européen.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Le multiplex DAZN de ce samedi 11 octobre 2025:

Une offre basket de plus en plus complète

Déjà détenteur des droits de la Betclic ELITE, DAZN a récemment élargi son offre en acquérant les droits de la Liga Endesa pour les cinq prochaines saisons, ainsi que de la Copa del Rey et de la SuperCoupe espagnole. La plateforme se positionne ainsi comme le diffuseur de référence pour suivre les meilleurs clubs français et européens.

En France, DAZN a par ailleurs décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel à 9,99 € (avec engagement de 12 mois), une initiative qui vise à rendre le basket professionnel plus accessible.

Un duel toujours particulier entre l’ASVEL et Le Mans

Deux jours après sa défaite à Madrid, l’ASVEL retrouve la Betclic ÉLITE ce samedi soir face au Mans. Selon Le Progrès, Nando De Colo pourrait faire son retour, tandis que Melvin Ajinça reste incertain.