Les Bleus démarrent fort au championnat d’Europe à Sarajevo

Du 10 au 18 octobre, la ville de Sarajevo en Bosnie Herzégovine accueille le championnat d’Europe de basket fauteuil. L’équipe de France masculine a démarré fort en remportant ses deux premiers matchs face aux Pays-Bas d’abord (71-63) et contre Israël ensuite (83-60).

Une belle entrée en matière pour les Bleus, reçus 2/2

Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe de basket fauteuil à Sarajevo en Bosnie Herzégovine, l’équipe de France masculine s’est imposée face aux Pays-Bas (71-63). Portés par l’efficacité redoutable de la paire Christophe Carlier (20 points) et de Rémi Bayle (14 points), les Bleus ont pris le meilleur sur des Néerlandais très accrocheurs.

Christophe Carlier, facteur X

Après une victoire inaugurale face aux Pays-Bas, les Tricolores ont enchaîné en s’offrant un deuxième succès consécutif, cette fois-ci contre Israël (83-60). Une large victoire qui s’est dessinée en deuxième mi-temps. Sous l’impulsion d’un Christophe Carlier toujours aussi impactant (20 points) et de l’efficacité du vétéran Nicolas Jouanserre (17 points), la France a poursuivi son sans-faute dans ce championnat d’Europe.

Prochain rendez-vous pour les Bleus, une opposition face à la Grande Bretagne ce dimanche.