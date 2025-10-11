Chalon poursuit sur sa lancée, Bourg enchaîne, première victoire de la saison pour Nancy et Dijon !

En Betclic ELITE, l’Élan Chalon s’est fait peur mais a conservé sa folle dynamique de la semaine par un succès à domicile face à Saint-Quentin. La JL Bourg s’est quant à elle rassurée à la maison en s’imposant avec la manière face au Portel, tandis que Nancy a remporté un match de choix face à un concurrent direct dans le bas du classement cette saison. Mais la belle opération du multiplex de la 3e journée de championnat revient à la JDA Dijon, tombeuse au Palais des Sports de Cholet Basket, qui enregistre sa première défaite alors que les Dijonnais remportent leur premier match de la saison.

Bourg enchaîne face au Portel, Mitchell et Moularé renversants

Frustrée en ouverture du championnat à Limoges, la JL Bourg enchaîne un deuxième succès face au Portel (109-79) après la victoire de la semaine passée contre le SLUC. La défense locale a pourtant peiné à contenir les velléités offensives de l’ESSM des dis premières minutes, encaissant 28 points dans le premier quart-temps (28-23).

Mais l’équipe de Frédéric Fauthoux a ensuite resserré ses rangs pour en encaisser moitié moins sur le deuxième acte. Offensivement, l’adresse d’Assemian Moulare et Tre Mitchell, 25 points au cumulé à la mi-temps à 80% aux tirs, a permis aux Burgiens de reprendre le lead et ainsi confisquer les rênes de la rencontre aux Portelois à la pause (58-42, 20’).

Assommés, les hommes de Kenny Grant n’ont pas pu inverser la tendance au retour des vestiaires, alors que le champion de l’AfroBasket Kevin Kokila (17 points à 6/7 aux tirs en 10 minutes) continuait d’enchaîner les dunks aussi puissants que spectaculaires. Toujours sans victoire au compteur, les Stellistes tenteront d’oublier ce début de saison négatif au classement face à l’un de leurs principaux rivaux le weekend prochain : Boulazac, au Chaudron.

Pour les supporters de la Jeu, la soirée ne pouvait être plus belle : après le succès et la communion, tous ont rendu un dernier hommage à Maxime Courby, qui vient de mettre un terme à sa carrière de joueur à 34 ans.

Au forceps, Chalon poursuit sa semaine dorée contre Saint-Quentin

Après ses deux succès de choix cette semaine à Monaco dimanche puis à Berlin mercredi en BCL, l’Élan Chalon poursuit sa lancée face aux Saint-Quentinois toujours en quête d’un premier succès, non sans mal (84-82). C’est d’ailleurs le SQBB qui menait à la mi-temps (41-39), emmené par un Nick Johnson (23 points à 8/12 aux tirs dont 5/8 à 3-points en 27 minutes) sanctionnant le moindre espace laissé par la défense chalonnaise.

Mais après la pause, Jeremiah Hill et les Chalonnais ont ciblé Johnson pour provoquer des fautes, et ainsi contraindre Philippe Da Silva à réajuster son plan. Et cela paie : Johnson sort sur une dernière faute à trois minutes du terme. L’Américano-Camerounais de Chalon boucle quant à lui la rencontre avec 20 points, 7 passes, et surtout la victoire à domicile face à une équipe de fin classement qui a chèrement vendu sa peau, jusqu’à l’exclusion de son leader. Au forceps, Chalon réalise donc le trois à la suite en une semaine, avant de retrouver un concurrent pour les premières places le weekend prochain : Cholet.

Première victoire cruciale pour Nancy face au promu Boulazac

Sur le terrain du promu dordognais, le SLUC Nancy a signé sa première victoire de la saison face à un concurrent direct au maintien : Boulazac (87-65). Après avoir encaissé les quatre premiers points, les Nancéiens ont infligé un 12-0 aux locaux pour d’entrée prendre leurs distances. En panne s’adresse, le BBD a tenté une défense de zone 2-3 avant la mi-temps pour tenter d’enrayer les Nancéiens, mais les récipiendaires sont parvenus à se dépêtrer de ce système pour provoquer des fautes (48-29, 20’).

Côté nancéien, c’est encore une fois Landers Nolley II qui a fait forte impression des deux côtés du terrain. Le natif d’Atlanta a compilé 20 points à 5/16 aux tirs, mais aussi 6 rebonds, 4 passes et surtout 6 interceptions en 37 minutes de jeu. Aundre Hyatt s’est lui affirmé en tant qu’artificier en sortie de banc avec un festival à 3-points. L’Américain boucle la rencontre avec 17 points en moins de 15 minutes, avec un impressionnant 5/6 derrière l’arc.

Les Lorrains enregistrent ainsi une victoire cruciale dans un début de saison compliqué, entaché par les blessures de plusieurs cadres. Sylvain Lautié et ses hommes reviennent à hauteur de leur adversaire du soir, avec 1 victoire en trois matchs.

Dijon fait tomber Cholet pour sa première victoire de la saison

Enfin, la dernière rencontre du multiplex opposait deux écuries européennes à la forme opposée : Dijon, 2 défaites au compteur ; et Cholet, invaincu sur les deux premières journées. Mais ce sont bien les Bourguignons qui ont pris l’ascendant sur les Choletais, dans un Palais des Sports qui n’attendait qu’une première victoire pour entrer en ébullition (76-64).

Après 15 minutes indécises, Gregor Hrovat a creusé un premier avantage pour la JDA en remportant son duel face à Chibuzo Agbo. Le Slovène, qui enchaîne lancers francs et provocation de fautes, a ainsi créé un premier écart de plus de quinze points en faveur des Dijonnais à la mi-temps (51-33).

CB a tenté de réagir après la mi-temps en infligeant un 8-0 en deux minutes trente, mais l’écart s’est ensuite stabilisé aux abords des dix points tout au long du second acte. Comme un symbole, c’est David Holston qui termine meilleur marqueur de la rencontre avec 15 points, bien secondé par Gregor Hrovat (14 points) et Tariq Owens (13 points). Les Choletais, eux, perdent leur invincibilité après avoir rendu une pâle copie offensivement. Si la marque était bien répartie, seul un joueur a dépassé les dix points alors que CB a peiné à dépasser les soixante points.