Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La JL Bourg va-t-elle retirer le maillot de Maxime Courby samedi ?

Betclic ÉLITE - Officiellement retraité depuis cet été, Maxime Courby sera mis à l'honneur samedi par la JL Bourg. On peut imaginer que son maillot sera retiré et hissé aux cintres d'Ékinox, à côté de celui de Zachery Peacock.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JL Bourg va-t-elle retirer le maillot de Maxime Courby samedi ?

Quand Maxime Courby a envoyé la JL Bourg en finale de l’EuroCup : son n°7 terminera-t-il accroché aux cintres d’Ékinox samedi ?

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ça y est, la saison a repris et pour la première fois depuis dix ans, Maxime Courby ne figure pas dans l’effectif de la JL Bourg. Un an avant la date prévue, l’ailier nordiste s’est résolu à mettre un terme à sa carrière, la faute à des douleurs chroniques aux genoux.

LIRE AUSSI

Une décision prise en concertation avec le staff médical et la direction du club, mais qui a agi comme un crève-cœur sur le moment. C’est ce qu’il a expliqué à Radio Scoop.

« Douloureux sur le moment, mais la bonne décision »

« Il y a eu des soucis. Ça fait un an que je traîne des petits pépins au niveau des deux genoux qui m’ont demandé pas mal de suivis et d’entretiens réguliers et ça devenait un peu trop pesant pour continuer sur l’année qui me restait. J’aurais peut-être pu la tenter, mais ça aurait été risqué pour mon après carrière. Le but, ce n’est pas d’avoir des prothèses de genou à la fin de ma carrière et ne plus pouvoir suivre mes enfants. Donc, je pense qu’il était temps. Mon corps me disait que c’était aussi le temps d’arrêter avant de faire la saison, malheureusement ce que tous les sportifs craignent, la saison de trop. C’est une décision qui a été prise en corrélation avec le club et le staff médical. Et même si c’est douloureux sur le moment, je pense que c’est la bonne décision. »

Arrivé à Bourg-en-Bresse à l’époque où le club évoluait encore en Pro B, Courby aura accompagné la JL dans son ascension jusqu’à la Betclic ÉLITE, participant à toutes les grandes étapes de son histoire récente. De l’antichambre à la finale de l’EuroCup, champion de France Pro B 2017 et décisif en demi-finale contre le Besiktas, il a tout vécu à mesure que le club burgien grandissait et restera comme l’un des joueurs les plus emblématiques de son histoire.

LIRE AUSSI

Une cérémonie prévue samedi 

Une fidélité qui ne méritait pas un départ en catimini. Ainsi, la JL Bourg a prévu une cérémonie ce samedi pour la réception du Portel en championnat. Le club n’a pas encore communiqué officiellement sur le contenu de cette célébration, mais on peut penser à un moment fort pour saluer la fidélité de l’ex-capitaine, 449 matchs au compteur avec la Jeu.

Dès sa première saison, en 2015/16, Maxime Courby (à gauche) a remporté un trophée avec la JL : la Leaders Cup Pro B (photo : Vincent Janiaud)

Avec l’honneur ultime pour un basketteur, le retrait de maillot ? Au vu de la trace que laissera Courby à Bourg, où il prévoit sur le long terme, c’est plus que plausible. Cette saison, personne ne porte son n°7 dans l’effectif actuel de Frédéric Fauthoux. Il serait le deuxième à rejoindre les cintres d’Ékinox après Zachery Peacock.

« Difficile de retenir ses larmes… »

Sinon, la JL Bourg trouve toujours un moyen alternatif de rendre hommage à ses figures marquantes. Philippe Braud a eu un fauteuil courtside brodé à son nom, Zack Wright une mascotte à son effigie ou Savo Vucevic une fresque.

« L’idée de la cérémonie de samedi, elle est déjà énorme pour moi », avoue-t-il à Radio Scoop. « De voir ça, c’est déjà un bon accomplissement pour moi et c’est pouvoir mettre aussi un point final à notre histoire commune. Ça va être bouleversant, je pense, ça va être difficile de garder ses larmes. »

T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg va-t-elle retirer le maillot de Maxime Courby samedi ?
EuroCup Féminine
00h00Migna Touré remplacée par une autre Française à Brno
Basketball Champions League
00h00Yohan Choupas, le… Franco-Allemand, se distingue à Berlin
À l’étranger
00h00Ibrahima Fall Faye choisit l’Arabie Saoudite
Nando De Colo tiendra-t-il sa place contre le Real Madrid
EuroLeague
00h00Nando De Colo très incertain à Madrid, l’ASVEL très diminuée à l’arrière
Anna Ngo Ndjock a planté 28 points à 7 sur 8 à 3-points sur le parquet de l'Estudiantes Madrid pour Angers
EuroCup Féminine
00h00Lattes-Montpellier et Angers démarrent fort en EuroCup, Anna Ngo Ndjock encore en feu !
Nicolas Lang a repris l'entraînement avec le Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang
Tony Parker Senior est décédé le dimanche 5 octobre
France
00h00Une autopsie ordonnée après le décès de Tony Parker Senior
Ivan Février va retrouver son ancien club de Nanterre avec Le Portel en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France : Le Portel – Nanterre, la seule affiche 100% Betclic ÉLITE
Nia Clouden et Fribourg ont créé la sensation face à Villeneuve d'Ascq, tenant du titre
EuroCup Féminine
00h00Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
1 / 0