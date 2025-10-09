La JL Bourg va-t-elle retirer le maillot de Maxime Courby samedi ?

Ça y est, la saison a repris et pour la première fois depuis dix ans, Maxime Courby ne figure pas dans l’effectif de la JL Bourg. Un an avant la date prévue, l’ailier nordiste s’est résolu à mettre un terme à sa carrière, la faute à des douleurs chroniques aux genoux.

Une décision prise en concertation avec le staff médical et la direction du club, mais qui a agi comme un crève-cœur sur le moment. C’est ce qu’il a expliqué à Radio Scoop.

« Douloureux sur le moment, mais la bonne décision »

« Il y a eu des soucis. Ça fait un an que je traîne des petits pépins au niveau des deux genoux qui m’ont demandé pas mal de suivis et d’entretiens réguliers et ça devenait un peu trop pesant pour continuer sur l’année qui me restait. J’aurais peut-être pu la tenter, mais ça aurait été risqué pour mon après carrière. Le but, ce n’est pas d’avoir des prothèses de genou à la fin de ma carrière et ne plus pouvoir suivre mes enfants. Donc, je pense qu’il était temps. Mon corps me disait que c’était aussi le temps d’arrêter avant de faire la saison, malheureusement ce que tous les sportifs craignent, la saison de trop. C’est une décision qui a été prise en corrélation avec le club et le staff médical. Et même si c’est douloureux sur le moment, je pense que c’est la bonne décision. »

Arrivé à Bourg-en-Bresse à l’époque où le club évoluait encore en Pro B, Courby aura accompagné la JL dans son ascension jusqu’à la Betclic ÉLITE, participant à toutes les grandes étapes de son histoire récente. De l’antichambre à la finale de l’EuroCup, champion de France Pro B 2017 et décisif en demi-finale contre le Besiktas, il a tout vécu à mesure que le club burgien grandissait et restera comme l’un des joueurs les plus emblématiques de son histoire.

Une cérémonie prévue samedi

Une fidélité qui ne méritait pas un départ en catimini. Ainsi, la JL Bourg a prévu une cérémonie ce samedi pour la réception du Portel en championnat. Le club n’a pas encore communiqué officiellement sur le contenu de cette célébration, mais on peut penser à un moment fort pour saluer la fidélité de l’ex-capitaine, 449 matchs au compteur avec la Jeu.

Avec l’honneur ultime pour un basketteur, le retrait de maillot ? Au vu de la trace que laissera Courby à Bourg, où il prévoit sur le long terme, c’est plus que plausible. Cette saison, personne ne porte son n°7 dans l’effectif actuel de Frédéric Fauthoux. Il serait le deuxième à rejoindre les cintres d’Ékinox après Zachery Peacock.

« Difficile de retenir ses larmes… »

Sinon, la JL Bourg trouve toujours un moyen alternatif de rendre hommage à ses figures marquantes. Philippe Braud a eu un fauteuil courtside brodé à son nom, Zack Wright une mascotte à son effigie ou Savo Vucevic une fresque.

« L’idée de la cérémonie de samedi, elle est déjà énorme pour moi », avoue-t-il à Radio Scoop. « De voir ça, c’est déjà un bon accomplissement pour moi et c’est pouvoir mettre aussi un point final à notre histoire commune. Ça va être bouleversant, je pense, ça va être difficile de garder ses larmes. »