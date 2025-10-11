L’EuroLeague fixe ses conditions avant toute collaboration avec la NBA

L’EuroLeague a tenu à mettre les choses au clair à travers un communiqué paru ce vendredi. Réunis ce mercredi à Genève avec des représentants de la NBA et de la FIBA, les dirigeants de la principale compétition européenne ont réaffirmé leur position concernant le projet de création d’une éventuelle « NBA Europe ». Si les échanges se veulent constructifs, la ligue européenne a rappelé qu’une coopération n’était envisageable qu’à certaines conditions bien précises.

Les quatre principes posés par l’EuroLeague

La première exigence de l’EuroLeague est que la collaboration profite à toutes les parties prenantes : clubs, ligues nationales et supporters.

La deuxième est que, consciente des inquiétudes autour de son identité, la compétition européenne doit préserver son ADN et ses traditions.

Ensuite, toute initiative commune aura pour but de renforcer la compétitivité du basket européen, pilier de son attractivité actuelle. Les dirigeants veulent éviter qu’une telle coopération n’affaiblisse les structures locales au profit d’un modèle trop américanisé.

Enfin, l’EuroLeague souhaite que l’autorité décisionnaire d’une éventuelle ligue commune reste basée en Europe, afin d’assurer que les intérêts du basket européen demeurent prioritaires.

Update on recent meetings ℹ️ Find the latest Euroleague Basketball statement on our website ⤵️https://t.co/nYRwvp8wfE — EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025

Un dialogue ouvert mais vigilant

L’EuroLeague a précisé que cette deuxième réunion n’avait « apporté aucun nouveau détail quant au projet NBA Europe en dehors de ce qui est déjà connu publiquement ».

La ligue a toutefois tenu à remercier la NBA pour son approche constructive et la FIBA « pour avoir accueilli et promu les réunions ». Si la porte reste ouverte, l’instance européenne entend bien protéger son modèle, qui repose sur un équilibre fragile entre économie, identité et compétitivité. Le dossier est encore loin d’être clos, mais une chose est sûre : l’EuroLeague ne se laissera pas dicter ses règles. De son coté, le patron de la NBA Adam Silver pousse son projet de NBA Europe avec un démarrage visé dès 2027. Le PSG et l’ASVEL sont cités parmi les seize franchises pressenties, tandis que le Paris Basketball observe la situation de près.

Tony Parker, fervent partisan d’une NBA Europe

Pour rappel, l’idée d’une ligue NBA en Europe reçoit en France un soutien de poids en la personne de Tony Parker. L’ancien meneur star des Spurs et quadruple champion NBA, également président de l’ASVEL, impliqué dans les discussions en tant que relais de la NBA, s’était dit le mois dernier très favorable à l’arrivée de la puissante ligue nord-américaine sur le Vieux Continent. Il estime que la force de la marque NBA est telle qu’elle pourrait véritablement améliorer et faire changer de dimension le basketball européen, notamment grâce à la manne financière considérable de la ligue américaine.