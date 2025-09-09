Recherche
NBA

Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l'avenir du basket européen

Le propriétaire de l'ASVEL Tony Parker estime qu'un accord entre la NBA, la FIBA et l'EuroLeague constitue la clé du succès du basketball européen, alors qu'une NBA Europe League semble inévitable d'ici 2027-2028.
00h00
Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen

Tony Parker prône l’union des forces de la FIBA, la NBA et l’EuroLeague pour dessiner l’avenir du basket européen.

Malgré l’incertitude qui l’entoure, Tony Parker reste optimiste concernant l’avenir du basketball européen. Actuellement en Chine dans le cadre de la tournée NBA locale, le propriétaire de l’ASVEL a accordé une interview à nos confrères du China Daily, et réitéré sa volonté de voir toutes les parties prenantes collaborer pour continuer à développer le basket sur le Vieux Continent.

Une NBA Europe League inévitable

L’ancien international français se montre catégorique sur l’arrivée de la NBA en Europe : « La NBA Europe League, pour moi, n’est qu’une question de temps. Ils arrivent, et ça va se faire. La NBA est une marque très forte, reconnue dans le monde entier, et en Europe, tout le monde la connaît ».

Parker, qui détient des parts dans l’EuroLeague en tant que propriétaire de l’ASVEL, considère cette évolution comme une opportunité majeure pour élever le niveau du basketball européen. Elle pourrait également donner davantage de flexibilité et de sérénité financière à son club, dans lequel il a dû réinjecter des fonds. « C’est pourquoi je pense que la NBA peut être très utile pour accroître la notoriété du basket en Europe », a-t-il déclaré lors de sa visite à Chengdu pour promouvoir un tournoi de streetball soutenu par la NBA.

Betclic ELITE - Tony Parker et les actionnaires de l'ASVEL ont finalement comblé un déficit de plusieurs millions d'euros pour satisfaire la DNCCG. Le club villeurbannais va donc rester en Betclic ÉLITE - plus plus de l'EuroLeague - pour la saison 2025-2026, avec en ligne de mire le projet NBA Europe.
Tony Parker et les actionnaires remettent au pot pour sauver l’ASVEL, en attendant la NBA Europe – BeBasket
Le projet ambitieux de la NBA et de la FIBA prévoit de rassembler jusqu’à 16 équipes d’ici 2027 ou 2028, incluant des clubs de capitales européennes comme Berlin, Londres, Madrid et Paris, auxquels s’ajouteraient une douzaine de « franchises ». Quatre places seraient également disponibles via la Basketball Champions League.

Dans cette perspective, Tony Parker prône la collaboration plutôt que la confrontation. « Je trouve que c’est une excellente idée. Si l’EuroLeague, la NBA et la FIBA parviennent à collaborer pour bâtir une ligue solide, ce sera formidable pour le basket-ball européen », a-t-il affirmé.

Le quadruple champion NBA s’est d’ailleurs proposé comme médiateur entre l’EuroLeague et la NBA, estimant que son expérience des deux univers peut faciliter les discussions. « Au final, nous discutons et essayons d’avancer dans la bonne direction. Pour moi, en tant que propriétaire d’un club français, un accord entre les trois (NBA, FIBA et EuroLeague) est la clé du succès du basket-ball européen ».

En marge de l’EuroBasket, les dirigeants de l’EuroLeague et de la FIBA se sont rencontrés pour évoquer plusieurs grandes problématiques.
Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ? – BeBasket
Rédaction

Cette vision d’une collaboration tripartite pourrait bien dessiner les contours du futur paysage basketballistique européen, que ce soit avec ou sans Tony Parker en première ligne pour défendre les intérêts du basketball français et européen, alors que les dirigeants de ces grandes instances se sont rencontrés à Chypre lors de l’EuroBasket 2025.

doubleti
Si c'est pour que l'Euroleague ait le même jeu que la NBA et le même style de championnat sans intérêt avant les playoff, je passe mon tour.
fennis
on a bien compris Tony que tu essayes par tous les moyens de sauver financièrement ton club, c'est tout a ton honneur mais la NBA c'est non merci , je passe aussi mon tour ....
bearnais64
le basket NBA au états-unis, gardons notre style de jeu européen qui reste du vrai basket. Vu comment vont les choses en NBA les joueurs shooterons bientôt depuis les vestiaires, un basket sans intérêt
jeildo
J’espère que ça se fera pour l’avenir du basket européen.
oscarnivore
Que TP soit partie prenante ou non des négociations, il faut espérer qu'un accord survienne entre toutes les parties. Une "gueguerre" entre tous n'aurait pour effet que d'affaiblir le basket européen. Tout le monde y gagnerait à bosser main dans la main. Après, effectivement, à voir comment ça se traduirait sur le parquet, en espérant que ça ne tourne pas à la sauce saison régulière NBA.
jamesnaysmith
Judas.
glidos
A vouloir être partout, en fait tipi n'est nul part
