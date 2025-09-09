Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen

Malgré l’incertitude qui l’entoure, Tony Parker reste optimiste concernant l’avenir du basketball européen. Actuellement en Chine dans le cadre de la tournée NBA locale, le propriétaire de l’ASVEL a accordé une interview à nos confrères du China Daily, et réitéré sa volonté de voir toutes les parties prenantes collaborer pour continuer à développer le basket sur le Vieux Continent.

Une NBA Europe League inévitable

L’ancien international français se montre catégorique sur l’arrivée de la NBA en Europe : « La NBA Europe League, pour moi, n’est qu’une question de temps. Ils arrivent, et ça va se faire. La NBA est une marque très forte, reconnue dans le monde entier, et en Europe, tout le monde la connaît ».

Parker, qui détient des parts dans l’EuroLeague en tant que propriétaire de l’ASVEL, considère cette évolution comme une opportunité majeure pour élever le niveau du basketball européen. Elle pourrait également donner davantage de flexibilité et de sérénité financière à son club, dans lequel il a dû réinjecter des fonds. « C’est pourquoi je pense que la NBA peut être très utile pour accroître la notoriété du basket en Europe », a-t-il déclaré lors de sa visite à Chengdu pour promouvoir un tournoi de streetball soutenu par la NBA.

Le projet ambitieux de la NBA et de la FIBA prévoit de rassembler jusqu’à 16 équipes d’ici 2027 ou 2028, incluant des clubs de capitales européennes comme Berlin, Londres, Madrid et Paris, auxquels s’ajouteraient une douzaine de « franchises ». Quatre places seraient également disponibles via la Basketball Champions League.

L’union fait la force pour Parker

Dans cette perspective, Tony Parker prône la collaboration plutôt que la confrontation. « Je trouve que c’est une excellente idée. Si l’EuroLeague, la NBA et la FIBA parviennent à collaborer pour bâtir une ligue solide, ce sera formidable pour le basket-ball européen », a-t-il affirmé.

Le quadruple champion NBA s’est d’ailleurs proposé comme médiateur entre l’EuroLeague et la NBA, estimant que son expérience des deux univers peut faciliter les discussions. « Au final, nous discutons et essayons d’avancer dans la bonne direction. Pour moi, en tant que propriétaire d’un club français, un accord entre les trois (NBA, FIBA et EuroLeague) est la clé du succès du basket-ball européen ».

Cette vision d’une collaboration tripartite pourrait bien dessiner les contours du futur paysage basketballistique européen, que ce soit avec ou sans Tony Parker en première ligne pour défendre les intérêts du basketball français et européen, alors que les dirigeants de ces grandes instances se sont rencontrés à Chypre lors de l’EuroBasket 2025.