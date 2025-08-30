Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?

Alors que l’EuroBasket bat son plein, les dirigeants du basket européen et mondial s’activent en coulisses pour éventuellement débloquer plusieurs questions et projets pour le futur du sport en Europe.

Invité à Chypre par le secrétaire général de la FIBA Andreas Zagklis et le président de la FIBA Europe Jorge Garbajosa, le PDG de l’EuroLeague Paulius Motiejunas a assisté aux matchs de jeudi aux côtés de ses homologues.

Cette rencontre au sommet du basket continental des nations s’inscrit dans un contexte d’intérêts communs à discuter, notamment l’implantation de la NBA en Europe. Celle-ci pourrait concurrencer voire mettre en péril les compétitions européennes existantes, ou bien induire une fusion entre NBA et EuroLeague ; un positionnement qu’il faut encore préciser alors que la FIBA s’est rapprochée de la NBA pour favoriser l’arrivée de cette dernière en Europe.

Un autre point pourrait être discuté : celui des fenêtres internationales. En effet, de nombreuses rencontres de qualification pour les grandes compétitions comme l’EuroBasket ou la Coupe du Monde se jouent en pleine saison, sans aménagement du calendrier EuroLeague. Ainsi, de nombreux joueurs sont contraints de renoncer à la sélection de par leur engagement en club, qui se superpose au calendrier international. Cette entrevue chypriote peut débloquer la situation, qui tourmente les équipes nationales.