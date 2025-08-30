Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?

En marge de l’EuroBasket, les dirigeants de l’EuroLeague et de la FIBA se sont rencontrés, profitant de l'occasion pour évoquer plusieurs grandes problématiques, comme la libération des basketteurs d’EuroLeague pour les fenêtres internationales.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?

Les dirigeants des grandes instances européennes de basket en club et sélection se sont rencontrés en marge des rencontres de l’EuroBasket à Chypre.

Crédit photo : FIBA

Alors que l’EuroBasket bat son plein, les dirigeants du basket européen et mondial s’activent en coulisses pour éventuellement débloquer plusieurs questions et projets pour le futur du sport en Europe.

Invité à Chypre par le secrétaire général de la FIBA Andreas Zagklis et le président de la FIBA Europe Jorge Garbajosa, le PDG de l’EuroLeague Paulius Motiejunas a assisté aux matchs de jeudi aux côtés de ses homologues.

Cette rencontre au sommet du basket continental des nations s’inscrit dans un contexte d’intérêts communs à discuter, notamment l’implantation de la NBA en Europe. Celle-ci pourrait concurrencer voire mettre en péril les compétitions européennes existantes, ou bien induire une fusion entre NBA et EuroLeague ; un positionnement qu’il faut encore préciser alors que la FIBA s’est rapprochée de la NBA pour favoriser l’arrivée de cette dernière en Europe.

Un autre point pourrait être discuté : celui des fenêtres internationales. En effet, de nombreuses rencontres de qualification pour les grandes compétitions comme l’EuroBasket ou la Coupe du Monde se jouent en pleine saison, sans aménagement du calendrier EuroLeague. Ainsi, de nombreux joueurs sont contraints de renoncer à la sélection de par leur engagement en club, qui se superpose au calendrier international. Cette entrevue chypriote peut débloquer la situation, qui tourmente les équipes nationales.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
FIBA
FIBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
EuroLeague
00h00Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
WNBA
00h00Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
EuroBasket
00h00Alen Omic et les Slovènes sous pression : « On a besoin de gagner contre la France ! »
Zaccharie Risacher a trouvé son rôle dans la rotation des Bleus
EuroBasket
00h00Zaccharie Risacher a trouvé sa place dans la rotation des Bleus : « Je suis très à l’aise »
EuroBasket
00h0043 points en 23 minutes : Lauri Markkanen injouable avec la Finlande !
Luka Doncic se retrouve face à la défense française ce samedi à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00[Analyse] Comment l’équipe de France peut ralentir Luka Doncic ?
ELITE 2
00h00La Rochelle officialise l’arrivée du remplaçant de Babacar Mbye
EuroBasket
00h00Kristaps Porzingis sauve la Lettonie à domicile, dans un choc des pays baltes face à l’Estonie
Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0