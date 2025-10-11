Recherche
Betclic Élite

L'ASVEL reçue 3/3 après son large succès dans le duel des invaincus face au Mans

Betclic ELITE - Le premier choc de la 3e journée de championnat a finalement manqué de suspense. Alors que les deux équipes étaient encore invaincues, l’ASVEL a corrigé le Mans Sarthe Basket (91-66) à l’Astroballe avant une semaine à trois chocs pour les joueurs de Pierric Poupet. Ceux de Guillaume Vizade ont en revanche manqué de jus, pour leur troisième match en six jours.
00h00
Glynn Watson Jr. et les Villeurbannais ont dominé les Manceaux et prennent la tête du championnat avec trois victoires en autant de matchs.

Crédit photo : Infinity Nine Media

Deux jours après leur défaite face au Real Madrid en EuroLeague, les Villeurbannais ont parfaitement rebondi à domicile face au MSB (91-66). Les joueurs de Pierric Poupet, auteurs d’un début de match canon, conservent leur invincibilité dans le championnat de France, alors que les Manceaux ont semblé en difficulté pour leur troisième match de la semaine.

– Journée 3

 

D’entrée, les Rhodaniens ont pris leurs distances avec des tirs assurés à 2-points, qui ont permis à quatre joueurs (Glynn Watson Jr., Edwin Jackson, Armel Traoré et Bastien Vautier) d’inscrire au moins 5 points dans les dix premières minutes. De leur côté, les Manceaux ont montré une inhabituelle fragilité défensive, laissant trop d’espace à des Villeurbannais peu hésitants à monter au cercle (27-18, 10’). Les visiteurs peinaient visiblement à enchaîner un troisième match en six jours – après Paris Basketball lundi puis Subotica en Serbie mercredi en BCL.

“Mettre de l’impact sur les porteurs de balle”,

la recette gagnante de l’ASVEL

À la pause, Pierric Poupet confiait au micro du diffuseur DAZN sa “volonté de mettre de l’impact sur les porteurs de balle” du MSB, ce que ses joueurs ont parfaitement exécuté. Glynn Watson Jr. a par exemple accéléré pour alourdir le score depuis la ligne des lancers, mais il s’est aussi montré très rigoureux défensivement. Il envoie à maintes reprises Trevor Hudgins sur sa main faible, limitant le meneur star du Mans à 8 points, tous en première période, à 3/8 aux tirs seulement.

9
PTS
3
REB
9
PDE
ASV
91 66
MSB

Malgré la volonté mancelle de “montrer enfin une bonne image” annoncée par Guillaume Vizade, l’ASVEL a poursuivi son récital collectif. Symbole d’un danger pluriel, seul Edwin Jackson dépassait les 10 points après 25 minutes. Le vétéran conclue le match avec 17 points, après ses 16 unités à Madrid ; alors que la grande majorité des rebonds arrivaient dans les mains de Bodian Massa ou encore Mbaye Ndiaye.

17
PTS
4
REB
2
PDE
ASV
91 66
MSB

L’ASVEL s’impose finalement 91-66 face au Mans, dans un choc entre cadors qui a manqué de saveur. Les Villeurbannais restent ainsi invaincus en championnat et rejoignent Nanterre en tête du classement. Les hommes de Pierric Poupet vont à leur tour vivre une “triple week” avec deux matchs d’EuroLeague au Panathinaïkos puis contre Bologne, avant un choc de Betclic ELITE dimanche 19 octobre face à Monaco à l’Astroballe. Côté manceau, il faudra vite récupérer après une semaine visiblement éreintante : le MSB se déplace dès mercredi à Gran Canaria pour le compte de la Basketball Champions League, avant une réception de la JL Bourg samedi 18 octobre.

L’Élan Chalon, la JL Bourg, le SLUC Nancy et la JDA Dijon sont les grands vainqueurs du multiplex de la 3e journée de Betclic ELITE.
Chalon poursuit sur sa lancée, Bourg enchaîne, première victoire de la saison pour Nancy et Dijon ! – BeBasket
Rédaction
Betclic ELITE – Journée 3
10/10/2025
JSF Nanterre
91 89
CSP Limoges
11/10/2025
JLB Bourg-en-Bresse
109 79
LEP Le Portel
CHA Chalon
84 82
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
65 87
NAN Nancy
JDA Dijon
76 64
CHO Cholet
ASV ASVEL
91 66
MSB Le Mans
12/10/2025
BCM Gravelines
SIG Strasbourg
PAR Paris Basketball
ASM Monaco
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
