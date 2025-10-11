L’ASVEL reçue 3/3 après son large succès dans le duel des invaincus face au Mans

Deux jours après leur défaite face au Real Madrid en EuroLeague, les Villeurbannais ont parfaitement rebondi à domicile face au MSB (91-66). Les joueurs de Pierric Poupet, auteurs d’un début de match canon, conservent leur invincibilité dans le championnat de France, alors que les Manceaux ont semblé en difficulté pour leur troisième match de la semaine.

D’entrée, les Rhodaniens ont pris leurs distances avec des tirs assurés à 2-points, qui ont permis à quatre joueurs (Glynn Watson Jr., Edwin Jackson, Armel Traoré et Bastien Vautier) d’inscrire au moins 5 points dans les dix premières minutes. De leur côté, les Manceaux ont montré une inhabituelle fragilité défensive, laissant trop d’espace à des Villeurbannais peu hésitants à monter au cercle (27-18, 10’). Les visiteurs peinaient visiblement à enchaîner un troisième match en six jours – après Paris Basketball lundi puis Subotica en Serbie mercredi en BCL.

🚀 | Bastien Vautier vient claquer ce dunk pour permettre à @LDLCASVEL de prendre 19 points d'avance face au @MSB_Officiel ! 😮 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/UGEZCvWzFw — DAZN France (@DAZN_FR) October 11, 2025

“Mettre de l’impact sur les porteurs de balle”,

la recette gagnante de l’ASVEL

À la pause, Pierric Poupet confiait au micro du diffuseur DAZN sa “volonté de mettre de l’impact sur les porteurs de balle” du MSB, ce que ses joueurs ont parfaitement exécuté. Glynn Watson Jr. a par exemple accéléré pour alourdir le score depuis la ligne des lancers, mais il s’est aussi montré très rigoureux défensivement. Il envoie à maintes reprises Trevor Hudgins sur sa main faible, limitant le meneur star du Mans à 8 points, tous en première période, à 3/8 aux tirs seulement.

Malgré la volonté mancelle de “montrer enfin une bonne image” annoncée par Guillaume Vizade, l’ASVEL a poursuivi son récital collectif. Symbole d’un danger pluriel, seul Edwin Jackson dépassait les 10 points après 25 minutes. Le vétéran conclue le match avec 17 points, après ses 16 unités à Madrid ; alors que la grande majorité des rebonds arrivaient dans les mains de Bodian Massa ou encore Mbaye Ndiaye.

L’ASVEL s’impose finalement 91-66 face au Mans, dans un choc entre cadors qui a manqué de saveur. Les Villeurbannais restent ainsi invaincus en championnat et rejoignent Nanterre en tête du classement. Les hommes de Pierric Poupet vont à leur tour vivre une “triple week” avec deux matchs d’EuroLeague au Panathinaïkos puis contre Bologne, avant un choc de Betclic ELITE dimanche 19 octobre face à Monaco à l’Astroballe. Côté manceau, il faudra vite récupérer après une semaine visiblement éreintante : le MSB se déplace dès mercredi à Gran Canaria pour le compte de la Basketball Champions League, avant une réception de la JL Bourg samedi 18 octobre.