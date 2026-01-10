Recherche
À l'étranger

L’ancien Roannais Nuni Omot ajoute le Liban à son impressionnant tour du monde

L'ancien joueur de Roanne, Nuni Omot, poursuit son incroyable parcours international en s'engageant avec le Sporting Al Riyadi Beirut, leader invaincu du championnat libanais.
00h00
L’ancien Roannais Nuni Omot ajoute le Liban à son impressionnant tour du monde

Nouveau pays pour Nuni Omot !

Crédit photo : Al Riyadi Club

Nuni Omot (2,05 m, 31 ans) n’en finit plus d’empiler les tampons sur son passeport. L’intérieur sud-soudanais, passé par Roanne lors de son aventure française, vient d’ajouter le Liban à une carrière déjà marquée par une rare diversité géographique. Depuis le 25 décembre, le Sud-Soudanais évolue sous les couleurs du Sporting Al Riyadi Beirut, l’un des clubs majeurs du Moyen-Orient, un beau cadeau de Noël.

Un parcours façonné aux États-Unis avant l’exil professionnel

Passé par le championnat universitaire américain, Nuni Omot a été formé à la fac de Baylor entre 2016 et 2018. C’est ensuite en G-League, lors de la saison 2018/2019, qu’il a lancé sa carrière professionnelle. Depuis, il a multiplié les expériences à travers le monde, construisant un CV hors norme.

Macédoine du Nord, Hollande, Turquie, Pologne, Allemagne, Porto Rico, Égypte, France, Israël, Chine dernièrement ou encore Rwanda : Omot a connu une multitude de contextes et de styles de jeu, confirmant sa capacité d’adaptation à chaque nouveau défi.

Un impact immédiat au Liban

Dernier pays en date sur la carte de Nuni Omot : le Liban. Engagé par le Sporting Al Riyadi Beirut, le joueur disputera à la fois le championnat national et la compétition régionale de la WASL West Asia. Et ses premiers pas sont plus qu’encourageants.

En deux rencontres de championnat libanais disputées fin décembre, l’ancien Roannais (4 matchs et une blessure aux ischios-jambiers lors de la saison 2023/2024), affiche déjà une moyenne solide de 20 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes de jeu. Des débuts qui confirment son rôle important dans la rotation d’Al Riyadi.

Première réussie en WASL West Asia

Jeudi, Nuni Omot a également découvert la WASL West Asia Super League face à l’équipe syrienne d’Al Wahda. Là encore, l’intérieur s’est montré à son avantage avec 17 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, contribuant largement à la large victoire de son équipe (113-89).

Un prochain rendez-vous sans pression

Prochain match pour Nuni Omot et le Sporting : le 11 janvier, face à Tadamon, en championnat libanais. Leader invaincu avec 11 victoires en 11 rencontres, Al Riyadi partira largement favori face à la lanterne rouge, toujours sans succès après onze journées. Une nouvelle occasion pour le nouveau capitaine de la sélection nationale du Sud-Soudan de poursuivre son adaptation express sous ses nouvelles couleurs.

