Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Jacob Grandison toujours écarté à Boulazac : un « vrai handicap » selon Alexandre Ménard

Betclic ELITE - Toujours absent pour des raisons relevant du secret médical, l’international finlandais Jacob Grandison ne peut ni jouer ni s’entraîner avec Boulazac. Une situation préoccupante qui dure depuis plus d’une semaine.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jacob Grandison toujours écarté à Boulazac : un « vrai handicap » selon Alexandre Ménard

La situation de Jacob Grandison à Boulazac ne s’est toujours pas débloquée

Crédit photo : Julie Dumélié

Écarté depuis le match à Cholet il y a huit jours, Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a toujours pas retrouvé le groupe du Boulazac Basket Dordogne. Selon La Dordogne Libre, l’ailier américano-finlandais, notamment passé par l’université de Duke avant de rejoindre le BBD en septembre, reste indisponible pour des « raisons personnelles » en lien avec la FIBA et sa participation à l’EuroBasket.

Un mystère qui dure autour de Jacob Grandison

Alors que le club périgourdin prépare la réception de Nancy, le mystère reste entier. « Pour des raisons personnelles, que je ne peux dévoiler, il ne peut pas utiliser les installations, s’entraîner ou jouer avec nous actuellement », a expliqué l’entraîneur Alexandre Ménard, cité par La Dordogne Libre.

Le BBD avait déjà dû se passer de Grandison à Cholet, puis à Orthez mardi en Coupe de France. Cette absence prolongée complique la gestion de l’effectif pour un club qui avait pourtant bien lancé sa saison, avec une victoire convaincante contre Saint-Quentin (94-76).

Un joueur apprécié du groupe

Si les raisons exactes de cette mise à l’écart restent couvertes par le secret médical, le coach boulazacois ne cache pas son regret : « C’est un vrai handicap pour nous parce que c’est un joueur très apprécié dans le groupe et qui nous amenait énormément de choses », confie Alexandre Ménard.

Le staff doit donc apprendre à composer sans son ailier, comme d’autres équipes, à l’image de Nancy privée de Stéphane Gombauld en ce début de saison. Reste à savoir si Jacob Grandison pourra rejouer sous le maillot du BBD dans un avenir proche.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La situation de Jacob Grandison à Boulazac ne s'est toujours pas débloquée
Betclic ELITE
00h00Jacob Grandison toujours écarté à Boulazac : un « vrai handicap » selon Alexandre Ménard
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
Mehdy Ngouama va faire ses débuts avec l'ASVEL en Betclic ELITE ce samedi face au Mans
Betclic ELITE
00h00Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE
Tony Parker Senior lors d'un entre-deux à Denain
France
00h00Disparition de Tony Parker Senior : Jean Degros se souvient de son passage marquant à Denain
Jamuni McNeace avant de se blesser lors de Badalone - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon
ELITE 2
00h00« Tu nous as pris pour le Real Madrid ou quoi ?! » : comment le HTV a réussi à signer… John Roberson !
Mike Joseph est incarcéré près de Toulouse, en attendant son procès
NM1
00h00Ce que l’on sait sur l’arrestation de Mike Joseph, le pivot de Tarbes-Lourdes incarcéré pour trafic présumé de cocaïne
La Boulangère Wonderligue
00h00Les promues toulousaines font bonne impression mais s’inclinent chez l’ASVEL
ELITE 2
00h00Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours
1 / 0
Livenews NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
1 / 0