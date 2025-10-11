Jacob Grandison toujours écarté à Boulazac : un « vrai handicap » selon Alexandre Ménard

Écarté depuis le match à Cholet il y a huit jours, Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a toujours pas retrouvé le groupe du Boulazac Basket Dordogne. Selon La Dordogne Libre, l’ailier américano-finlandais, notamment passé par l’université de Duke avant de rejoindre le BBD en septembre, reste indisponible pour des « raisons personnelles » en lien avec la FIBA et sa participation à l’EuroBasket.

Un mystère qui dure autour de Jacob Grandison

Alors que le club périgourdin prépare la réception de Nancy, le mystère reste entier. « Pour des raisons personnelles, que je ne peux dévoiler, il ne peut pas utiliser les installations, s’entraîner ou jouer avec nous actuellement », a expliqué l’entraîneur Alexandre Ménard, cité par La Dordogne Libre.

Le BBD avait déjà dû se passer de Grandison à Cholet, puis à Orthez mardi en Coupe de France. Cette absence prolongée complique la gestion de l’effectif pour un club qui avait pourtant bien lancé sa saison, avec une victoire convaincante contre Saint-Quentin (94-76).

Un joueur apprécié du groupe

Si les raisons exactes de cette mise à l’écart restent couvertes par le secret médical, le coach boulazacois ne cache pas son regret : « C’est un vrai handicap pour nous parce que c’est un joueur très apprécié dans le groupe et qui nous amenait énormément de choses », confie Alexandre Ménard.

Le staff doit donc apprendre à composer sans son ailier, comme d’autres équipes, à l’image de Nancy privée de Stéphane Gombauld en ce début de saison. Reste à savoir si Jacob Grandison pourra rejouer sous le maillot du BBD dans un avenir proche.