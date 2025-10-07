Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent

Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a pas foulé les parquets avec Boulazac vendredi dernier à Cholet. L’ailier s’était pourtant échauffé avec le reste de l’équipe avant d’être finalement déclaré forfait, officiellement pour cause de maladie. Mais selon Sud Ouest, le joueur passé par Duke n’est en réalité pas malade : un problème administratif, possiblement lié à sa récente participation à l’EuroBasket avec la Finlande, empêcherait sa qualification.

PROFIL JOUEUR Jacob GRANDISON Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (02/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15,7 #19 REB 6 #19 PD 2,7 #48

Une situation confuse et un club silencieux

Interrogé après la défaite de son équipe à Cholet, le coach Alexandre Ménard n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet : « Pff, je n’en sais rien, ce n’est pas mon job », a-t-il simplement lâché, sans en dire davantage.

Le technicien devra de nouveau composer sans son ailier ce mardi à Orthez, où le BBD se déplace pour affronter l’Élan Béarnais en 1/32e de finale de Coupe de France masculine. Depuis son arrivée, l’international finlandais s’était distingué à la SuperCoupe LNB (25 points lors de la petite finale contre Paris) et sur la victoire inaugurale en championnat face à Saint-Quentin (11 points, 6 rebonds et 2 passes décisives).

Un dossier administratif en cours de résolution

D’après les informations du Sud Ouest, le souci serait bien d’ordre administratif. Il pourrait concerner la validation de sa licence après sa participation à l’EuroBasket 2025 avec la sélection finlandaise. Le club périgourdin devrait communiquer prochainement pour clarifier la situation.

En attendant, Boulazac se retrouve privé d’un élément important, arrivé mi-septembre pour apporter son expérience au poste 3. Si le dossier n’avance pas rapidement, le BBD pourrait devoir encore faire sans lui samedi face à Nancy, voire au-delà.