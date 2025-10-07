Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent

Betclic ELITE - Jacob Grandison, annoncé malade avant le match à Cholet, n’a finalement pas joué avec le BBD — et ne le fera pas non plus à Orthez ce mardi en Coupe de France. En réalité, l’absence de l’international finlandais serait liée à un souci administratif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent

Jacob Grandison va manquer un deuxième match avec Boulazac

Crédit photo : Julie Dumélié

Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a pas foulé les parquets avec Boulazac vendredi dernier à Cholet. L’ailier s’était pourtant échauffé avec le reste de l’équipe avant d’être finalement déclaré forfait, officiellement pour cause de maladie. Mais selon Sud Ouest, le joueur passé par Duke n’est en réalité pas malade : un problème administratif, possiblement lié à sa récente participation à l’EuroBasket avec la Finlande, empêcherait sa qualification.

PROFIL JOUEUR
Jacob GRANDISON
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (02/04/1998)
Nationalités:

logo fin.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
15,7
#19
REB
6
#19
PD
2,7
#48

Une situation confuse et un club silencieux

Interrogé après la défaite de son équipe à Cholet, le coach Alexandre Ménard n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet : « Pff, je n’en sais rien, ce n’est pas mon job », a-t-il simplement lâché, sans en dire davantage.

Le technicien devra de nouveau composer sans son ailier ce mardi à Orthez, où le BBD se déplace pour affronter l’Élan Béarnais en 1/32e de finale de Coupe de France masculine. Depuis son arrivée, l’international finlandais s’était distingué à la SuperCoupe LNB (25 points lors de la petite finale contre Paris) et sur la victoire inaugurale en championnat face à Saint-Quentin (11 points, 6 rebonds et 2 passes décisives).

Un dossier administratif en cours de résolution

D’après les informations du Sud Ouest, le souci serait bien d’ordre administratif. Il pourrait concerner la validation de sa licence après sa participation à l’EuroBasket 2025 avec la sélection finlandaise. Le club périgourdin devrait communiquer prochainement pour clarifier la situation.

En attendant, Boulazac se retrouve privé d’un élément important, arrivé mi-septembre pour apporter son expérience au poste 3. Si le dossier n’avance pas rapidement, le BBD pourrait devoir encore faire sans lui samedi face à Nancy, voire au-delà.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir
Hm...Par contre on peut supposer que le probleme administratif existait déja lors de la 1ere journée de championnat... Ca sent l'imbroglio à venir à plein nez ça concernant la validité de la victoire de cette 1ere journée...
Répondre
(0) J'aime
v92000
Tout depend du fautif. Si la LNB a validé qu'il pouvait jouer la J1 le BBD n'est pas responsable des problèmes d'après et donc la victoire ne peut pas etre remise en cause.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Espoirs JDA 2025/2026
Espoirs ELITE
00h00Dijon cartonne à Limoges, Bourg a eu chaud à Nancy et Monaco tombe déjà
Ricky Rubio fait face à Cholet en BCL ce soir à Badalone
Basketball Champions League
00h00Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct
Chris Babb reste en civil lors des matches du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Chris Babb toujours forfait : le BCM Gravelines-Dunkerque a clarifié la situation
Jacob Grandison va manquer un deuxième match avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Anne-Lise Dufour-Tonini aux côtés de Dragons de Denain, lors de la présaison 2024
NM1
00h00Denain sorti par Mulhouse en Coupe, la maire s’en prend aux arbitres : « Ils gagnent le match car les arbitres leur donnent »
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Johnny Berhanemeskel, ici devant son coach Guillaume Vizade, a été décisif dans la victoire du Mans face à Paris
Betclic ELITE
00h00« Il y a du caractère » : Guillaume Vizade revient sur le combat entre Le Mans et Paris
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
Ornella Bankolé et Saragosse débutent leur saison d'EuroLeague ce mercredi chez Basket Landes, devant les caméras de France 3
EuroLeague Féminine
00h00France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0