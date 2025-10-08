Vers un match perdu sur tapis vert pour Le Havre contre Besançon ?

Leader invaincu de Nationale 1, qualifié pour les 1/16e de finale de la Coupe de France, le STB Le Havre vit un début de saison sans anicroche apparente.

À première vue, seulement, puisqu’un nuage est venu s’immiscer dans le ciel normand la semaine dernière, lorsque la Fédération a informé Saint-Thomas d’une sanction : sa victoire inaugurale contre Besançon retirée (72-70 le 19 septembre).

En cause, le statut de son dernier joueur arrivé, Kevin Bercy, dont la qualification se faisait toujours attendre la veille du match. Signé le 26 août par le STB, l’intérieur n’avait pas obtenu le feu vert, la semaine précédente, pour participer au match de Coupe de France contre Rouen.

Le passport haïtien de Kevin Bercy non pris en compte ?

Embauché grâce à son passeport haïtien, lui garantissant un statut de Cotonou, le natif d’Ottawa a cependant été enregistré en tant que Canadien. Ce qui faisait un joueur extra-communautaire de trop sur la feuille de match, avec l’Américain Jordan Robertson. En sortie de banc, il a joué 21 minutes, pour un apport non négligeable (12 points à 5/7, 3 rebonds et 2 interceptions).

Notifié de ses deux points de pénalité, Le Havre plaide la bonne foi. Par la voix de son président Rudy Sévi, le STB indique avoir envoyé les passeports canadiens et haïtiens dans le même dossier, mais que la fédération l’a enregistré seulement sous le statut de Canadien.

Confiant, le STB a fait appel

Par conséquent, Saint-Thomas a fait appel de la sanction. Le dossier devrait être étudié à la fin du mois. « Je ne suis vraiment pas inquiet », glisse Rudy Sévi. « Ça va se régulariser avec la FFBB. C’est une erreur administrative, je ne vois aucune raison pour laquelle on ne récupérerait pas notre victoire. »

L’appel étant suspensif, Le Havre reste leader invaincu de la Poule B (4v-0d) tandis que Besançon est toujours fanny (0v-4d). Si la décision venait à être confirmée en appel, le BesAC se verrait alors attribuer une victoire qui lui tendait les bras sportivement (+13 à 5 minutes aux Docks Océane, avant de s’écrouler…).