ELITE 2

Bruno Cingala-Mata, un ancien du BCGO pour l’Alliance Sport Alsace

Resté sans club depuis sa rupture de contrat avec Roanne, Bruno Cingala-Mata va rebondir à l'Alliance Sport Alsace. Il connait bien l'environnement pour avoir défendu les couleurs de Gries-Oberhoffen en 2019/20.
00h00
Bruno Cingala-Mata, un ancien du BCGO pour l’Alliance Sport Alsace

Bruno Cingala-Mata a déjà joué à Gries : c’était à l’époque du BCGO, en 2019/20

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il n’a beau ne jamais avoir joué pour l’Alliance Sport Alsace, Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans) ne sera pas dépaysé au moment de poser ses valises dans son nouveau club.

Pour cause, la salle, la ville, tout ça, il connaît déjà… Pour cause, l’intérieur guadeloupéen avait défendu les couleurs du BC Gries-Oberhoffen en 2019/20.  « Gries respire le basket. Toutes proportions gardées, cela me rappelle beaucoup Cholet où ce sport est très important pour la ville », nous disait-il à l’époque.

Une saison au sein de la Forest Arena, qui avait alors été sa meilleure en carrière (9,2 points à 54%, 7,2 rebonds et 1,2 interception pour 12,9 d’évaluation), lui permettant alors de décrocher un éphémère contrat en Betclic ÉLITE avec Boulazac. Pas mal pour quelqu’un qui n’avait aucune autre proposition qu’une équipe de Nationale 2 (Tours) quatre ans auparavant…

Le choix du cœur, malgré d’autres ambitions

Désormais, Bruno Cingala-Mata n’a plus à devoir s’inquiéter de redescendre en Nationale 2 pour se faire connaître. La preuve, il était le plus haut salaire de Pro B l’an dernier, témoin du respect véhiculé par Roanne. Mais cette étiquette l’a desservi, et il indique que les gens ont ensuite regardé différemment ses performances avec la Chorale (10 points à 57% et 6 rebonds).

Cela l’a peut-être aussi desservi cet été, puisqu’il est longtemps resté sur le carreau, après un accord de rupture de contrat avec Roanne. Il espérait trouver un club en Betclic ÉLITE ou à l’étranger, ce sera finalement un retour par la case ÉLITE 2. Les bons souvenirs de l’exercice 2019/20 ont joué pour le convaincre de rabaisser ses ambitions, la promesse d’une libération en cas d’opportunité intéressante aussi.

Un deuxième pigiste pour les cinq blessés de l’ASA

Sa signature représente en tout cas une formidable nouvelle pour l’ASA, minée par les blessures (cinq joueurs sur le carreau !) et qui trouve là un JFL de référence, quelques jours après avoir embauché l’arrière serbe Petar Aranitovic. Idéal, notamment pour remplacer Yauhen Massalski, victime d’une fracture de fatigue, dans la raquette…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
