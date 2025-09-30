Recherche
ELITE 2

Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2

Frappée de plein fouet par les blessures, avec un quatrième joueur à l'infirmerie en la personne de Léopold Ca, l'Alliance Sport Alsace aurait recruté Petar Aranitovic, frère de l'ex-blésois Aleksandar.
00h00
Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2

Petar Aranitovic arrive en Alsace, en provenance du Cibona Zagreb

Crédit photo : ABA Liga / Dragana Stjepanovic

Peut-être que certains Blésois se souviennent du passage d’Aleksandar Aranitovic à l’ADA en 2020 : deux mois discrets en Pro B (4,9 points de moyenne), mais qui auraient sûrement pu lui valoir un titre de champion si le Covid ne s’en était pas mêlé.

Aleksandar Aranitovic lors de l’un de ses neufs matchs avec l’ADA Blois lors de l’hiver 2020 (photo : Tuan Nguyen)

Depuis, le Serbe s’est envolé vers d’autres cieux, et sort d’une saison en Liga Endesa avec Breogan, mais n’a plus jamais rejoué en LNB. Mais il s’apprête à passer le flambeau à son grand frère, Petar Aranitovic (1,94 m, 31 ans), de quatre ans son aîné, attendu par l’ASA en tant que pigiste médical selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Ca également out 

Un renfort qui fera le plus grand bien à Gries-Souffel, qui voit ses troupes se décimer semaine après semaine. Alors que Nelson Phillips (déchirure aux ischios), Yauhen Massalski (fracture de fatigue) et Ludovic Beyhurst (opéré de la cheville) sont déjà à l’infirmerie, un nouveau joueur est sur le flanc : Léopold Ca, victime d’une petite déchirure au mollet, forfait pour le déplacement de ce mardi à Saint-Chamond et incertain pour le voyage à Pau samedi, toujours selon les DNA.

Dans l’antre du SCABB, l’Alliance Sport Alsace devra faire sans sa recrue, pas encore qualifiée par la LNB. Mais le premier des Aranitovic devrait démarrer ce week-end dans le Béarn, qui n’a plus joué depuis début juin, lorsqu’il a perdu le barrage de relégation de Ligue Adriatique avec le Cibona Zagreb.

Un ancien du Partizan

Une saison partagée entre la deuxième division espagnole et la Croatie (9,1 points à 41%, 2,2 rebonds et 3,4 passes décisives), un peu éloignée des sommets que Petar Aranitovic a tutoyé lors des prémices de sa carrière, aperçu à quatre reprises en EuroLeague avec le Partizan Belgrade de Dusko Vujosevic.

Au sein de l’une des versions les plus légendaires du club serbe (avec Bogdan BogdanovicDavis BertansNikola Milutinov et le trio français Léo Westermann – Boris Dallo Joffrey Lauvergne), il a notamment remporté le titre de champion national en 2014 face au rival Étoile Rouge.

Petar Aranitovic a goûté aux folles ambiances du Partizan au début de sa carrière

Depuis, malgré un contrat initial de trois ans en Liga ACB (à Manresa), puis une vaine tentative de relance dans la pépinière de Mega Bemax, le médaillé de bronze de l’EuroBasket U20 2014 n’a plus jamais côtoyé de telles hauteurs, partageant son parcours entre le Monténégro, la Géorgie, la troisième division allemande et la seconde division espagnole, son championnat de prédilection, fréquenté pendant cinq saisons. Avant de se faire un prénom en ÉLITE 2 ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
