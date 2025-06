Jahvon Blair arrive, Antoine Diot espéré, Bruno Cingala-Mata libéré : Roanne s’active

Décevant quart de finaliste la saison dernière, la Chorale de Roanne s’active sur le marché des transferts afin de bâtir un effectif à même de ramener le club double champion de France en Betclic ÉLITE.

Blair, futur leader offensif ?

Après les signatures d’Aaron Levarity et Mattéo Legat, la Chorale a officialisé une troisième arrivée. Celle de l’un des joueurs les plus courtisés de l’été en LNB, l’ancien artilleur pictavien Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans), troisième meilleur scoreur d’ÉLITE 2 (17,8 points à 40%, 2,8 rebonds et 2,2 passes décisives) et présent dans la liste des dix finalistes pour le Trophée de MVP.

« On sécurise un joueur qui sort d’une excellente saison en France et qui a également été impliqué avec Team Canada, ce qui confirme son niveau », se réjouit le nouveau directeur sportif, Zoran Cvjetkovic. « Jahvon possède une vraie qualité de scoreur et connaît parfaitement la ligue. Cette expérience lui permettra de s’acclimater rapidement et d’avoir un impact immédiat. C’est un joueur capable de répondre aux défis sur le terrain, de débloquer des situations, et de devenir une vraie arme offensive dans notre effectif. Nous sommes très heureux de l’accueillir, d’autant plus qu’il était courtisé par plusieurs clubs, que ce soit dans les deux divisions françaises ou à l’étranger. Son choix de rejoindre notre projet témoigne de son ambition, et nous avons de grandes attentes pour lui cette saison. »

𝐉𝐚𝐡𝐯𝐨𝐧 𝐁𝐥𝐚𝐢𝐫 𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧 🔵⚪ Performant avec le @pb86officiel la saison dernière (18 points/match), l'arrière canadien de 27 ans poursuit son parcours en #Elite2 à la @ChoraleRoanne ✍🏽 Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/yFmRrxFvvb#ChoraleNation pic.twitter.com/nbMRZqFSu8 — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) June 19, 2025

Par ailleurs, Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans) n’honorera pas sa deuxième année de contrat. Les deux parties disposaient chacune d’une clause de sortie. Le Guadeloupéen n’a pas signé une mauvaise saison, loin de là (10 points à 57% et 6 rebonds), mais a dit avoir été pénalisé, dans le regard des gens, par la révélation de son salaire, le plus élevé de Pro B.

𝑭𝒊𝒏 𝒅’𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑩𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑪𝒊𝒏𝒈𝒂𝒍𝒂-𝑴𝒂𝒕𝒂 Le pivot guadeloupéen ne portera plus les couleurs roannaises la saison prochaine. Merci Bruno et bonne route pour la suite ! 💙

#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/eA19O3MDPs — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) June 18, 2025

Enfin, la Chorale tente de convaincre Antoine Diot (1,93 m, 36 ans) de prolonger depuis plusieurs semaines. Actuellement présent à Strasbourg pour le match célébration des 20 ans du titre, le champion d’Europe 2013 sera libre de tout contrat au 30 juin. « On est en discussion. On sait son importance dans le groupe. Il a donné une belle saison et on aimerait qu’il voit son avenir avec nous encore », confie Zoran Cvjetkovic au Progrès.