Bruno Cingala-Mata, la dernière touche de l’effectif 2024-2025 de Roanne

Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 31 ans) complète l’effectif 2024-2025 de Roanne. L’intérieur s’est engagé une saison pour la Chorale. Capable d’évoluer sur les postes 4 et 5, mais aussi 3 par le passé, le Guadeloupéen retrouve la Pro B. En effet, sur les trois dernières saisons, il n’a évolué qu’en Betclic ÉLITE, tour à tour à Orléans, Nanterre, Blois et Nancy.

𝑩𝒓𝒖𝒏𝒐 𝑪𝒊𝒏𝒈𝒂𝒍𝒂-𝑴𝒂𝒕𝒂, 𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 🔵⚪ L'intérieur guadeloupéen complète le roster 2024/25 et s'engage pour 2️⃣ saisons avec la Chorale ✍🏾 Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/QMxkD4YN1Z #ChoraleNation #ProB pic.twitter.com/KKLHXgg7Dm

Mais avant de s’installer en Betclic ELITE, Bruno Cingala-Mata a connu la Pro B à Fos Provence, Gries-Oberhoffen ainsi que Nancy, déjà. Une équipe de Nancy qu’il a retrouvé l’an passé. En doublure de Shevon Thompson, le natif des Abymes a tourné à 5 points à 53,7% de réussite aux tirs et 4,5 rebonds en 16 minutes. A la Chorale, il sera attendu comme un joueur majeur. Il partagera d’ailleurs le poste 5 avec un autre Guadeloupéen, Florian Leopold.

Relégué en Pro B, Roanne a désormais son équipe au complet avec la signature de Bruno Cingala-Mata. « J’ai hâte de relever ce beau challenge dans une ProB qui n’aura jamais été aussi relevée », a commenté le dernier arrivé.

L’avis de l’entraîneur Thomas Andrieux sur la signature de Bruno Cingala-Mata à Roanne :

« Bruno est un joueur que je connais bien, pour l’avoir coaché à Boulazac lors d’une pige médicale de deux mois. Il sort de trois saisons en Betclic Élite et possède une forte expérience en LNB. Véritable compétiteur, sa mobilité et ses qualités aux rebonds seront de vrais atouts, pour conforter notre potentiel physique et athlétique indispensable en Pro B. »