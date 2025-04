Officiel : Zoran Cvjetković nommé directeur sportif de la Chorale de Roanne

La Chorale de Roanne dispose d’un nouveau directeur sportif. Comme annoncé, le club ligérien a officialisé l’arrivée du Franco-Croate Zoran Cvjetković pour prendre en main la direction sportive.

Zoran Cvjetković séduit par le projet de Roanne

Ainsi, Zoran Cvjetković aura pour mission de construire un projet cohérent et ambitieux avec l’entraîneur déjà en place, Thomas Andrieux, sous contrat jusqu’en 2027. « Le projet m’a immédiatement séduit : il est ambitieux, construit, et porté par des personnes passionnées », explique-t-il dans le communiqué du club. « Comme le bon vin, les grands projets prennent du temps, de l’attention… et une vraie passion. »

Depuis 2023, Zoran Cvjetković travaillait au Bayern Munich. Il a d’abord dirigé la réserve avant de devenir l’assistant du directeur sportif de l’équipe professionnelle. Originaire de Sarajevo et élevé à Paris, il a connu une courte carrière de joueur en Europe avant de se reconvertir comme agent.

Revenu en Pro B cette saison, la Chorale a pour objectif de remonter le plus vite possible dans l’élite. À quelques semaines de la fin de la saison régulière, le club se trouve dans le top 4, avec une forme fluctuante sur la 2e partie de saison. Mais l’embauche de Zoran Cvjetković montre bien que Roanne a désormais une vision long-terme, notamment autour de son centre de formation qui sort régulièrement de jeunes talents qui ne restent pas forcément dans la durée au club.