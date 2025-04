Zoran Cvjetković, ex-directeur sportif de l’Aris et du Bayern, en route pour Roanne

Après avoir longtemps joué les premiers rôles cette saison en Pro B, la Chorale de Roanne a connu une période délicate qui l’a éloignée de la tête du championnat. Quoi qu’il en soit, le club entame une transformation structurelle en profondeur. Selon nos informations, le Franco-Croate Zoran Cvjetković devrait être nommé directeur sportif dans les prochaines semaines.

Un profil européen pour un club en reconstruction

Originaire de Sarajevo et élevé à Paris, Zoran Cvjetković a connu une courte carrière de joueur itinérante entre la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Roumanie et la Bosnie. Très vite reconverti agent, il a pris du galon en devenant directeur sportif de l’Aris Salonique à la fin des années 2010. Là-bas, il s’est illustré en créant un partenariat entre le club grec et le HKK Zrinjski Mostar, son club formateur. « Je suis un enfant de Mostar, j’ai fait mes premiers pas dans ce club », confiait-il alors, ému.

Du Bayern Munich à la Loire

Depuis 2023, Cvjetković travaillait au Bayern Munich. Il a d’abord dirigé la réserve avant de devenir l’assistant du directeur sportif de l’équipe professionnelle. Un parcours qui confirme son savoir-faire dans des structures de haut niveau, lui qui combine ses compétences de dirigeant à une passion personnelle pour le MMA, sport dans lequel il s’entraîne régulièrement.

Un duo avec Thomas Andrieux

À Roanne, Zoran Cvjetković devra désormais construire un projet cohérent et ambitieux… avec un coach déjà en place. En effet, Thomas Andrieux, ancien coach de Boulazac et Châlons-Reims, s’est engagé pour trois saisons avec la Chorale au printemps 2024. C’est donc avec lui que le nouveau directeur sportif devra collaborer pour remettre le club sur les rails. Une tâche de taille, alors que le centre de formation sort de forts potentiels, à l’image de Narcisse Ngoy (2,09 m, 20 ans) qui s’épanouit à Rouen, mais devrait encore compter des départs de renom à l’intersaison.

En tournant la page d’un fonctionnement très centré sur le coach de l’équipe professionnelle, et notamment Jean-Denys Choulet, le club ligérien semble vouloir bâtir une organisation plus structurée, avec une vision à long terme. Une orientation nécessaire d’autant plus que le voisin du SCABB, et son projet très ambitieux, pourrait devenir le club fanion du département de la Loire.