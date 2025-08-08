Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Il y a un an, la France s’offrait le rêve ultime : une finale olympique à domicile

Le 7 août 2024, l'équipe de France atteignait la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 en battant l'Allemagne. Après une victoire déclic contre le Canada en quart, les Bleus ont réussi à vaincre la Manschaft, championne du monde en titre et qui avait pourtant pris le meilleur et Wembanyama et consorts plus tôt dans la compétition.
|
00h00
Résumé
Il y a un an, la France s’offrait le rêve ultime : une finale olympique à domicile
Crédit photo : FIBA

Si Bercy était en fusion deux jours auparavant pour l’incroyable réaction de la France en quart de finale contre le Canada, l’enceinte de la rive droite de la Seine a vu tout un ensemble d’émotions submergées ses coursives le 7 août 2024. La rage de Victor Wembanyama, les poings levés de Nicolas Batum ou encore les yeux humides d’Isaïa Cordinier. Des scènes inoubliables à la hauteur de l’exploit : une finale olympique à la maison.

Les Cailleras sont nés

Après un exploit, le plus dur est souvent de confirmer. C’est pourtant ce que l’équipe de France masculine est parvenue à faire en demi-finale des JO de Paris. Après avoir réussi à se remobiliser en battant le Canada en quart de finale, au sortir d’une phase de poules extrêmement pénible, entre niveau de jeu abyssal et atermoiements en coulisses (sortie d’Evan Fournier), les Bleus ont continué sur leur lancée pour s’offrir le champion du monde en titre, l’Allemagne.

Comme face au Canada, tout pointait pourtant vers une issue contraire. Battue par la Manschaft lors du dernier match de groupes à Lille (71-85), cristallisant les frustrations tricolores, l’équipe de France était encore une fois mal partie face à Dennis Schröder et compagnie.

Sous l’eau pendant les dix premières minutes (18-28 à la 11e minute), Victor Wembanyama et ses partenaires ont par la suite ressorti les barbelés pour faire enfin déjouer l’Allemagne. Les héros, notamment ceux de la génération 95-96 qui se sont révélés face au Canada, ont renfilé leur cape faisant d’eux des « supers » joueurs : Isaïa Cordinier, douzième homme au départ de la compétition, a continué à jouer le meilleur basket de sa vie (16 points à 6/13, 7 rebonds et 2 passes décisives), alors que le duo Guerschon Yabusele – Mathias Lessort a fessé les intérieurs allemands (27 points à eux deux). Et malgré un retour très proche des Allemands en fin de partie (-13 à -2), on ne pouvait pas venir dérober cette finale des Jeux olympiques à ces Bleus-là, autoproclamé « cailleras » durant cette fin de tournoi olympique.

« La première émotion, c’est le bonheur, tout simplement », savourait Vincent Collet, sélectionneur décrié dans cette campagne olympique jusqu’aux phases finales. « C’est le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. »

Un exploit historique dans l’histoire du basket français 

Atteindre la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 est un exploit retentissant du basket français, à plus d’un titre, sans galvauder bien évidemment les trois précédentes apparitions en finale. La première, en 1948 à Londres, remonte désormais à loin. L’ampleur de la deuxième, à Sydney 2000, était amoindri par le décalage horaire, alors que la troisième à Tokyo trois ans auparavant, était exemptée de ses spectateurs.

L’émotion d’Isaïa Cordinier, le facteur X des phases finales pour la France aux JO. (Photo : FIBA)

La finale des Jeux olympiques de Paris 2024 est historique pour la France, qui vient ainsi partager plusieurs faits historiques avec son futur adversaire en finale, les États-Unis. Celui d’être le premier pays-hôte à s’inviter sur la scène du plus grand match, si l’on excepte Team USA en 1984 et 1996. Celui d’atteindre sa troisième finale olympique au 21e siècle, aussi, et personne d’autre ne l’a fait… à part les Américains.

Nos autres articles rétros sur l’épopée olympiques des Bleus

à Paris 2024 : 

LIRE AUSSI
LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00Il y a un an, la France s’offrait le rêve ultime : une finale olympique à domicile
groupe france eurobasket
EuroBasket
00h00Trois joueurs quittent le groupe France, réduit à 14 à trois semaines de l’EuroBasket 2025
coach baskonia
EuroLeague
00h00Un nouveau coach pour Luwawu-Cabarrot et Frisch à Baskonia
EuroBasket
00h00La Grèce doit faire sans Giannis Antetokounmpo pour ses premiers matchs de préparation à l’EuroBasket
quimper labouize dumortier
ELITE 2
00h00Quid de l’avenir de Nadyr Labouize et Hugo Dumortier à Quimper ?
monaco metu
EuroLeague
00h00Un nouvel intérieur en approche à l’AS Monaco : l’ancien joueur NBA Chimezie Metu
EuroBasket U16
00h00Avec un Aaron Towo-Nansi inarrêtable, les U16 soignent leurs débuts à l’Euro face à la Suisse
vainqueur dunks nba baskonia
EuroLeague
00h00Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !
france grande-bretagne eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?
limoges ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP engage un ailier-fort en provenance de la G-League
1 / 0
Livenews NBA
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
1 / 0