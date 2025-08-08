Il y a un an, la France s’offrait le rêve ultime : une finale olympique à domicile

Si Bercy était en fusion deux jours auparavant pour l’incroyable réaction de la France en quart de finale contre le Canada, l’enceinte de la rive droite de la Seine a vu tout un ensemble d’émotions submergées ses coursives le 7 août 2024. La rage de Victor Wembanyama, les poings levés de Nicolas Batum ou encore les yeux humides d’Isaïa Cordinier. Des scènes inoubliables à la hauteur de l’exploit : une finale olympique à la maison.

Les Cailleras sont nés

Après un exploit, le plus dur est souvent de confirmer. C’est pourtant ce que l’équipe de France masculine est parvenue à faire en demi-finale des JO de Paris. Après avoir réussi à se remobiliser en battant le Canada en quart de finale, au sortir d’une phase de poules extrêmement pénible, entre niveau de jeu abyssal et atermoiements en coulisses (sortie d’Evan Fournier), les Bleus ont continué sur leur lancée pour s’offrir le champion du monde en titre, l’Allemagne.

#Paris2024 | 🏀 🇫🇷 C'EST GAGNÉ 🔥🔥🔥 C'est fait l'équipe de France de basket est en finale et tentera d'aller chercher la médaille d'or après sa victoire contre l'Allemagne (73-69) 🤩 🥇 Quelle coeur bravo messieurs ❤️ 📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/h9qh4Rwu6L — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

Comme face au Canada, tout pointait pourtant vers une issue contraire. Battue par la Manschaft lors du dernier match de groupes à Lille (71-85), cristallisant les frustrations tricolores, l’équipe de France était encore une fois mal partie face à Dennis Schröder et compagnie.

Sous l’eau pendant les dix premières minutes (18-28 à la 11e minute), Victor Wembanyama et ses partenaires ont par la suite ressorti les barbelés pour faire enfin déjouer l’Allemagne. Les héros, notamment ceux de la génération 95-96 qui se sont révélés face au Canada, ont renfilé leur cape faisant d’eux des « supers » joueurs : Isaïa Cordinier, douzième homme au départ de la compétition, a continué à jouer le meilleur basket de sa vie (16 points à 6/13, 7 rebonds et 2 passes décisives), alors que le duo Guerschon Yabusele – Mathias Lessort a fessé les intérieurs allemands (27 points à eux deux). Et malgré un retour très proche des Allemands en fin de partie (-13 à -2), on ne pouvait pas venir dérober cette finale des Jeux olympiques à ces Bleus-là, autoproclamé « cailleras » durant cette fin de tournoi olympique.

« La première émotion, c’est le bonheur, tout simplement », savourait Vincent Collet, sélectionneur décrié dans cette campagne olympique jusqu’aux phases finales. « C’est le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. »

Un exploit historique dans l’histoire du basket français

Atteindre la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 est un exploit retentissant du basket français, à plus d’un titre, sans galvauder bien évidemment les trois précédentes apparitions en finale. La première, en 1948 à Londres, remonte désormais à loin. L’ampleur de la deuxième, à Sydney 2000, était amoindri par le décalage horaire, alors que la troisième à Tokyo trois ans auparavant, était exemptée de ses spectateurs.

La finale des Jeux olympiques de Paris 2024 est historique pour la France, qui vient ainsi partager plusieurs faits historiques avec son futur adversaire en finale, les États-Unis. Celui d’être le premier pays-hôte à s’inviter sur la scène du plus grand match, si l’on excepte Team USA en 1984 et 1996. Celui d’atteindre sa troisième finale olympique au 21e siècle, aussi, et personne d’autre ne l’a fait… à part les Américains.

