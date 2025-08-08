Recherche
EuroLeague

Un nouveau coach pour Luwawu-Cabarrot et Frisch à Baskonia

EuroLeague - Paolo Galbiati succède à Pablo Laso sur le banc de Baskonia. L'entraîneur italien de 41 ans, qui a brillé avec Trento en Serie A, dirigera l'équipe basque jusqu'en 2027.
00h00
Un nouveau coach pour Luwawu-Cabarrot et Frisch à Baskonia

Paolo Galbiati ici à droite.

Crédit photo : FIBA

Baskonia a officialisé l’arrivée de Paolo Galbiati comme nouvel entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, né à Milan en 1984, s’est engagé avec le club basque jusqu’en 2027 et prendra les rênes de l’équipe dès la saison 2025-2026. Les deux Français de l’équipe, Timothé Luwawu-Cabarrot et Clément Frisch, ont donc un nouvel entraîneur.

Un profil prometteur

Paolo Galbiati arrive en provenance de Trento, où il a réalisé une campagne remarquable en 2024-2025. Sous sa direction, l’équipe italienne a décroché la quatrième place en Serie A. Au cours de sa carrière, Galbiati a acquis une solide expérience au sein de plusieurs clubs importants de la Lega italienne. Il possède également une expertise internationale de haut niveau, ayant fait partie du staff technique de l’équipe nationale italienne.

Pablo Laso vers l’équipe d’Espagne

Cette nomination intervient après le départ de Pablo Laso, qui disposait pourtant d’un contrat jusqu’en 2027 avec Baskonia. L’entraîneur espagnol, double champion d’EuroLeague avec le Real Madrid, est désormais pressenti pour succéder à Sergio Scariolo à la tête de la sélection espagnole après l’EuroBasket 2025.

Pablo Laso avait rejoint Baskonia pour la saison 2024-2025 après son passage au Bayern Munich en 2023-2024, lui qui avait marqué l’histoire du Real Madrid entre 2011 et 2022. Son départ ouvre la voie à un nouveau au Buesa Arena sous la direction de Paolo Galbiati.

johnwhite
Les coaches italiens arrivent toujours aussi bien à s'exporter et dans toujours des gros clubs en plus.
