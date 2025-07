Le Paris Basketball engage trois espoirs suisses, tombeurs de la France à la Coupe du Monde U19

Vainqueure face à la France lors du huitième de finale de la Coupe du Monde U19 avant de se classer huitième de la compétition, l’équipe de Suisse a convaincu le Paris Basketball d’engager trois de ses joueurs pour son équipe espoir : Marko Aleksic, Dario Cokara et Melvine Mbamen Tchouda.

Big Swiss 3 in Paris 🇨🇭➡️🇫🇷

Marko Aleksic, Dario Cokara and Melvine Mbamen are joining @ParisBasketball after proudly representing Switzerland at the #FIBAU19 World Cup.

Best of luck on this new journey 🤝#WeAreSwissBasketball pic.twitter.com/wgmMODJewv

— Swiss Basketball (@Swiss_Basket) July 15, 2025