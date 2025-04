Bruno Cingala-Mata, plus gros salaire de Roanne : « Je n’ai eu que des côtés négatifs à ce que ce truc sorte »

Pour cette saison 2024-2025 en Pro B, la Chorale Roanne est l’équipe qui dispose de la plus grosse masse salariale dans la division (1 374 000 euros). Celui qui émarge le plus dans cette dernière est Bruno Cingala-Mata, avec plus de 100 000€ net de salaire annuel. Toutes ces informations, révélées par Basket Europe dans son traditionnel dossier sur les salaires, ont cependant causé du tort à l’intérieur de la Chorale.

« Lorsque c’est sorti, il y a eu un changement de comportement des gens »

Âgé de plus de trente ans, Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans) a retrouvé la Pro B l’été dernier en rejoignant Roanne, après quatre saisons de suite dans l’élite entre Orléans, Nanterre, Blois et Nancy. Meilleur rebondeur et évaluation (11,8) de son équipe, pivot titulaire de la 4e force de Pro B, le Guadeloupéen a cependant fait face à une vague de critiques depuis les révélations sur son salaire, comme il l’explique au Progrès.

« Lorsque c’est sorti, il y a eu un changement de comportement des gens. Cela m’a déçu de beaucoup de personnes. C’est la mentalité française, on a un souci avec ça. […] Mais j’ai digéré, même si je n’ai eu que des côtés négatifs à ce que ce truc sorte. »

L’intérieur concentre peut-être une frustration plus générale à la Halle Vacheresse, dont l’équipe fanion est en difficulté depuis quelques temps. Ces informations sur les salaires de Roanne, sorties dans les environs des mois de février et mars, coïncident paradoxalement avec la difficile seconde partie de saison de la Chorale, qui affiche un bilan de 5 victoires pour 5 défaites sur les dix dernières sorties. Le club ligérien doit en plus composer avec des blessures ces dernières semaines, notamment sur les postes extérieurs avec Antoine Diot et Mathis Courbon.

Récemment renforcé par le combo-guard Kendall Smith, Roanne va tenter de finir au mieux sa saison, afin d’espérer retrouver la Betclic ELITE à l’issue des playoffs d’accession de Pro B. À quatre journées de la fin de la saison régulière, une victoire seulement les séparent de la 7e place du championnat. Ainsi, pas le droit à l’erreur si l’ambition est de ne pas tomber dans au play-in.