À l’étranger

Darryl Monroe, la dernière danse à 39 ans pour l’ancien All-Star ?

A l'ÉTRANGER - Éternel Darryl Monroe. A 39 ans, l'ancien intérieur de Boulogne-sur-Mer et Boulazac poursuit sa longue carrière professionnelle en Corée du Sud. L’intérieur américain a resigné avec le Seoul SK Knights (KBL) pour ce qui pourrait bien être sa dernière saison professionnelle.
00h00
À Boulazac entre 2011 et 2013, Darryl Monroe a été l’un des leaders de la première montée du club en Pro A

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’histoire continue pour Darryl Monroe. Le vétéran américain (1,97 m, 39 ans) a décidé de prolonger d’une année son aventure en KBL avec les Seoul Knights. Ce qui pourrait être la dernière de son cursus professionnel, entamé en 2009 aux Pays-Bas.

L’an passé, il évoluait déjà en Corée du Sud, sous les couleurs des LG Sakers, où il a tourné à 6,4 points, 6,4 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne sur 64 rencontres. Il avait même contribué à mener son équipe jusqu’au titre de champion, terminant deuxième de la saison régulière. Une saison encore pleine pour un joueur au CV aussi riche que son expérience.

Une carrière XXL sur trois continents

En seize saisons, il a sillonné le monde, jouant sur trois continents et dans huit pays différents : la France entre 2010 et 2013 (Boulogne-sur-Mer en Pro B et Boulazac Pro A), les Pays-Bas (Leeuwaren), Israël (Maccabi Elite, Ironi Nes-Ziona), l’Italie (Verona), l’Espagne (Baxi Manresa) ou encore la Turquie (Turk Telekom, Usak). Depuis 2021, il a posé ses valises en Corée du Sud (Anyang, Skygunners, puis LG et désormais Seoul).

Passé par Boulogne et Boulazac

Partout où il est passé, Monroe s’est imposé comme un joueur exemplaire. En 2018 par exemple, il avait été élu dans le cinq majeur du championnat turc. Ancien joueur de Boulogne-sur-Mer et de Boulazac, il comptabilise pas moins de 64 rencontres de Pro B et 20 de Pro A dans notre pays et avait même été All-Star en 2012 à Bercy !

Darryl Monroe, n°19, présent au match des étoiles en 2012 (photo : Olivier Fusy)

Dans la sélection étrangère aux coté de Dwight Buycks (USA/Gravelines), Bernard King (USA/Le Havre), Blake Schilb (USA/Chalon-sur-Saône), Sean May (USA/Paris-Levallois), Jawad Williams (USA/Paris-Levallois), Kyle McAlarney (USA/Limoges), Khalid El Amin (USA/Le Mans), Souleyman Diabaté (CIV/Nancy), Marcus Goree (USA/Cholet) et Ahmad Nivins (USA/Poitiers) … toute une époque il y a déjà 13 ans.

Son palmarès :

  • Une montée en Pro A avec Boulazac (2012)
  • All-Star de Pro A 2012
  • MVP de la Lega Due 2015
  • Champion d’Israël 2016
  • MVP du championnat d’Israël 2016
  • Champion de D2 turque 2018
  • Double champion de Corée du Sud (2023 et 2025)
Boulazac
Boulazac
Suivre
Séoul
Séoul
Suivre
