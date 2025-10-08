« Pas au niveau » à Saint-Chamond, les Limougeauds ont joué « comme des grands seigneurs »

Le Limoges CSP est tombé de haut. Après deux succès inauguraux en Betclic ÉLITE, les hommes de Dario Gjergja se sont fait surprendre ce mardi soir à Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket (Élite 2) en 1/32e de finale de Coupe de France (82-80).

Une entame manquée, amplifiée par les sept points de retards initiaux, un retard abyssal dès le premier quart-temps (36-17) et une réaction trop tardive ont eu raison des Limougeauds. Au coup de sifflet final, Vincent Amsellem (1,92 m, 23 ans) a livré une analyse sans détour sur la prestation de son équipe.

Le CSP a joué comme « des grands seigneurs »

« Notre entame est catastrophique. Elle n’est pas digne d’une équipe qui se veut ambitieuse en Betclic Élite », a lâché le jeune meneur de jeu français sur France Bleu, lucide sur la faillite collective du groupe. « On a pris un coup derrière la tête et ça nous montre qu’on est très vulnérable quand on joue de cette façon-là, (…) comme des grands seigneurs »

Le coup de poignard d’Arthur Bruyas

Comme souvent dans ce genre de scénario, tout s’est joué dans les premières minutes. Avec 19 points de retard après dix minutes, et 21 après une possession dans le deuxième quart-temps, le CSP a complètement manqué son entrée.

Sans Nicolas Lang, laissé au repos, et avec la blessure rapide de Mam Guisse (adducteurs), le CSP a longtemps semblé sans solution. Si Leon Stergar et Gavin Gare ont tenté de relancer la machine, les Limougeauds n’ont jamais vraiment retrouvé leur rythme habituel avant le dernier quart-temps et ont fini crucifié par un dernier tir primé d’Arthur Bruyas à 21 secondes de la fin.

« Cela n’aurait pas été mérité »

« C’est très simple, Saint-Chamond a répondu présent dès la première seconde », a expliqué l’entraîneur Dario Gjergja au Progrès. « Ils en voulaient plus sur ce match et ils ont su imposer leur jeu. De notre côté, on n’a pas su défendre correctement. Sur la fin, on revient bien. On peut le gagner, mais cela n’aurait pas été mérité car on n’a pas été au niveau sur ce match. »