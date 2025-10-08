Un nouveau club pour Max Kouguere : coup d’envoi de la saison n°19 !

Alors qu’il déplore de ne pas avoir gagné le moindre titre au cours de ses 18 saisons professionnelles, Max Kouguere (1,98 m, 38 ans) ne pouvait décemment pas refermer le chapitre de sa carrière professionnelle sur un échec, avec une relégation en Nationale 1 pour Chartres (4,1 points à 39% et 2,6 rebonds de moyenne).

Un mois au HTV

Alors le vétéran centrafricain s’est maintenu en forme tout l’été, notamment en profitant des superbes installations de Valence, avant de repartir pour un tour. L’incroyable hécatombe de blessures du HTV (voir ci-dessous) lui a offert l’opportunité de signer pour un chapitre 19 : le voici engagé comme remplaçant médical par Hyères-Toulon pour un mois, en remplacement de Nikola Knezevic, victime d’une déchirure aux quadriceps, dont le retour est espéré le 7 novembre à Vichy.

Très engagé défensivement, encore crucial en NM1 en 2023/24 avec Chartres (9,5 points à 45% et 4,7 rebonds), Max Kouguere – dont la légende raconte qu’il scora un jour 108 points avec l’Interclub de Brazzaville, dont 23 tirs primés – est d’ores et déjà qualifié pour la cinquième journée d’ÉLITE 2 qui verra le HTV recevoir Blois vendredi.

Bensley – Audry, jolie mène intérimaire en Coupe

Présent à l’entraînement depuis le début de semaine, l’ancien vainqueur du concours de dunks du All-Star Game LNB a pu observer la victoire de ses nouveaux coéquipiers mardi en Coupe de France contre LyonSO (84-68), marquée notamment par l’énorme performance de Bensley Joseph (26 points à 10/12, dont 6/6 à 3-points (!), 8 passes décisives et 0 balle perdue en seulement 24 minutes) et la première réussie en pro de Théo Audry (6 points à 100% et 2 passes décisives).

Il fallait bien cela pour masquer les absences de Mathis Keita et Ikenna Ndugba au poste 1. Touché à la cheville, le premier sera out pour trois semaines tandis que l’Américano-Nigérian est en attente d’examens complémentaires pour une blessure aux adducteurs. Un nouveau meneur est en approche à Hyères-Toulon.