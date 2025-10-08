Recherche
Betclic Élite

Premiers points en Betclic ELITE pour Ilian Moungalla, jeune meneur prometteur du Paris Basketball

Betclic Elite - Le Montpelliérain Ilian Moungalla, meneur de la génération 2007 et joueur du Paris Basketball, a inscrit ses premiers points en Betclic ELITE lors de la défaite de son équipe au Mans (95-89), lundi 6 octobre pour la deuxième journée de championnat.
00h00
Résumé
Écouter
Premiers points en Betclic ELITE pour Ilian Moungalla, jeune meneur prometteur du Paris Basketball

Ilian Moungalla lors de la SuperCoupe avec Paris Basketball @Julie dumélié

Crédit photo : Julie Dumélié

Ilian Moungalla (1,92 m, 17 ans) continue de gravir les échelons du basket français. Le jeune meneur, qui fêtera ses 18 ans dans un mois, a inscrit ses premiers points chez les professionnels lundi 6 octobre lors de la défaite du club parisien au Mans (95-89).

Un pur produit de la filière montpelliéraine

Avant de rejoindre la capitale, ce meneur de jeu de grande taille s’est construit dans le Sud. D’abord à Montpellier Basketball, puis au Pôle Espoirs de Montpellier, en parallèle de ses années à la Croix d’Argent Basket où il a côtoyé Tanguy Peyre, avant d’intégrer le Pôle France. Non conservé à l’issue de sa première saison, il a ensuite intégré le centre de formation du Paris Basketball.

Une première prometteuse chez les pros

Intégré cet été à l’effectif professionnel parisien pour jouer en Betclic Elite mais non qualifié pour l’EuroLeague, Ilian Moungalla a participé à la Supercoupe de France avant de connaître sa grande première au niveau du scoring en Betclic ÉLITE lundi dernier. grâce à une jolie coupe sous le cercle.

Face au Mans à Antarès, en l’absence du duo Hifi – Robinson, il a inscrit 3 points (1/4 aux tirs, 1/2 aux lancers francs) et pris 1 rebond en 14 minutes de jeu. À seulement 17 ans, ce meneur de grande taille très athlétique possédant un fort QI Basket montre déjà un vrai sens de la percussion, malgré un tir encore en construction.

Ilian MOUNGALLA
Ilian MOUNGALLA
3
PTS
1
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
95 89
PAR

Une fratrie tournée vers le basket

Le talent est une affaire de famille chez les Moungalla. Issam, le frère d’Ilian, a quitté Paris cet été pour rejoindre l’équipe Espoirs de l’AS Monaco. De quoi promettre de beaux duels familiaux dans les années à venir sur les parquets français.

T-shirt offcourt

Commentaires

